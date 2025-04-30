Бензин, дизель і автогаз за місяць подешевшали майже на гривню: ціни на АЗС — Finance.ua
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Бензин, дизель і автогаз за місяць подешевшали майже на гривню: ціни на АЗС

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Бензин, дизель і автогаз за місяць подешевшали майже на гривню: ціни на АЗС
Бензин, дизель і автогаз за місяць подешевшали майже на гривню: ціни на АЗС
Роздрібні ціни на бензин, дизель і автогаз в Україні впали у квітні 2025 року. Паливо подешевшало майже на гривню за літр.
Про це свідчать дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 30 квітня 2025 року на бензин А-95 становлять 54,81 гривні за літр (-0,85 гривні за місяць), на дизельне паливо 53,54 гривні за літр (-0,82 гривні), на автогаз 35,32 гривні за літр (-0,81 гривні).
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Бензин, дизель і автогаз за місяць подешевшали майже на гривню: ціни на АЗС

Ціни на різних АЗС 30 квітня

Бензин, дизель і автогаз за місяць подешевшали майже на гривню: ціни на АЗС

Причини зміни цін

Основним фактором, який впливає на ціну, є світові ціни на нафту, оскільки Україна з початку війни імпортує майже весь обсяг палива. За квітень 2025 року ціни на нафту марки Brent впали 74 до 63 доларів за барель.
У квітні НБУ переглянув прогноз зростання цін на пальне Україні в поточному році в бік зменшення через здешевлення нафти.
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НБУ поліпшив прогноз зростання цін на паливо до 1,2% наприкінці 2025 року порівняно з 13,5% у прогнозі за січень.
Згідно з очікуваннями, ціни можуть трохи підвищитися через вимогу обов’язкового додавання біоетанолу в автомобільні бензини з 1 травня 2025 року. За додавання спирту виробники братимуть націнку.
За матеріалами:
РБК-Україна
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