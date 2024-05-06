Bentley анонсувала новий лімітований спорткар — Finance.ua

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Bentley анонсувала новий лімітований спорткар

Технології&Авто
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Bentley анонсувала новий лімітований спорткар
Bentley анонсувала новий лімітований спорткар
Компанія Bentley анонсувала новий спортивний автомобіль від підрозділу Mulliner.
Заявлено, що третій ексклюзивний Bentley сучасної епохи «продовжить давню традицію створення по-справжньому індивідуальних автомобілів, адаптованих до побажань кожного з його видатних клієнтів».
Новинка позиціюється як «останній представник ексклюзивного сімейства Bentley», що може вказувати на закінчення програми випуску лімітованих спорткарів бренду. Машина отримає унікальний кузов, але відкритий чи закритий — поки не ясно.
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Відомо, що наклад автомобіля буде обмежений лише 16 примірниками, кожен з яких стане одним з останніх Bentley, оснащених культовим двигуном компанії W12 у його найпотужнішій версії.
Враховуючи, що на Bentley Mulliner Batur фірмовий W12 6.0 з двома турбокомпресорами видає 750 к.с. потужності, новинка явно матиме близько 800 «конячок».
Усі подробиці будуть відомі незабаром — прем'єра автомобіля запланована на 7 травня.
За матеріалами:
Автосвіт
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