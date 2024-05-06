Bentley анонсувала новий лімітований спорткар — Finance.ua

Bentley анонсувала новий лімітований спорткар 06.05.2024, 01:23 — Технології&Авто

Bentley анонсувала новий лімітований спорткар

Компанія Bentley анонсувала новий спортивний автомобіль від підрозділу Mulliner.

Заявлено, що третій ексклюзивний Bentley сучасної епохи «продовжить давню традицію створення по-справжньому індивідуальних автомобілів, адаптованих до побажань кожного з його видатних клієнтів».

Новинка позиціюється як «останній представник ексклюзивного сімейства Bentley», що може вказувати на закінчення програми випуску лімітованих спорткарів бренду. Машина отримає унікальний кузов, але відкритий чи закритий — поки не ясно.

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Відомо, що наклад автомобіля буде обмежений лише 16 примірниками, кожен з яких стане одним з останніх Bentley, оснащених культовим двигуном компанії W12 у його найпотужнішій версії.

Враховуючи, що на Bentley Mulliner Batur фірмовий W12 6.0 з двома турбокомпресорами видає 750 к.с. потужності, новинка явно матиме близько 800 «конячок».

Усі подробиці будуть відомі незабаром — прем'єра автомобіля запланована на 7 травня.

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