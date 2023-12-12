Bentley представила свій перший мотоцикл (фото) — Finance.ua
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Bentley представила свій перший мотоцикл (фото)

Технології&Авто
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Мотоцикл Ducati V4 Diavel отримав незвичайну лімітовану версію For Bentley. Як випливає з назви, її допоміг розробити британський автовиробник. Про це повідомляється на офіційному сайті Bentley.
Bentley представила свій перший мотоцикл (фото)
Новий Ducati V4 Diavel For Bentley присвячений ексклюзивному купе Bentley Batur. Дизайн його бензобака, повітрозабірників, пластикових обтічників і кованих колісних дисків витриманий у стилістиці цієї моделі.
Bentley представила свій перший мотоцикл (фото)
Крім того, більшість мотоциклів Ducati V4 Diavel пофарбують в особливий зелений колір Scarab Green, доступний для Bentley Batur. З’явилися і карбонові вставки, а сидіння оздоблене алькантарою.
Ducati V4 Diavel For Bentley оснащений стандартним 1,2-літровим мотором потужністю 168 к.с. У парі з ним працює 6-ступінчаста КПП. Розгін до 100 км/год займає менше 3 с.
Bentley представила свій перший мотоцикл (фото)
Загалом випустять 550 Ducati V4 Diavel For Bentley: 500 мотоциклів у стандартному виконанні за 70 000 доларів і ще 50 — у версії Mulliner за $90 000. В останньому випадку можна вибрати особливий колір і кастомізувати байк. Поставки клієнтам почнуться влітку 2024 року.
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Фокус
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