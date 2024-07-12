Бельгія виділить мільйон євро на протимінну діяльність в Україні — Finance.ua
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Бельгія виділить мільйон євро на протимінну діяльність в Україні

Казна та Політика
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Бельгія виділить мільйон євро на протимінну діяльність в Україні
Бельгія виділить мільйон євро на протимінну діяльність в Україні
Програма розвитку ООН (UNDP) в Україні підписала фінансову угоду на суму 1 млн євро з урядом Бельгії для реалізації Проєкту UNDP з протимінної діяльності.
Як передає ПРООН, ця угода буде реалізовуватися до 31 грудня 2025 року.
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«Внесок Бельгії в Проєкт протимінної діяльності стане визначним для посилення безпеки та захисту громад, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, підтримки гуманітарного розмінування, а також створення більш безпечного середовища для економічного та соціального розвитку України», — зазначили у ПРООН.
Проєкт UNDP з протимінної діяльності в Україні покликаний зменшити загрозу й вплив наземних мін і вибухонебезпечних пережитків війни за допомогою низки заходів, зокрема операцій з обстеження та розмінування, інформування про ризики, надання допомоги постраждалим та адвокації протимінної діяльності.
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Проєкт також фокусується на розбудові потенціалу державних органів з метою підвищення їхньої спроможності ефективно керувати та координувати зусилля з протимінної діяльності.
Донорами Проєкту UNDP з протимінної діяльності є уряди Бельгії, Хорватії, Данії, Франції, Республіки Корея, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Великобританії.
За матеріалами:
Укрінформ
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