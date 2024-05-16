Хорватія допоможе розміновувати Україну — Finance.ua

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Хорватія допоможе розміновувати Україну

Казна та Політика
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Український Центр досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки та Хорватський протимінний центр — Центр випробувань, розробки та навчання (HCR-CTRO) підписали меморандум про співпрацю в розмінуванні України.
Про це повідомила пресслужба Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.
Зазначається, що підписаний меморандум передбачає обмін досвідом у галузі гуманітарного розмінування та співпрацю в реалізації інноваційних проєктів у сфері технологій та технік виявлення вибухонебезпечних предметів.
У Головному управлінні протимінної діяльності зауважили, що досвід Хорватії є неоціненним для України, адже ця країна зазнала значного забруднення вибухонебезпечними предметами в результаті бойових дій у 1990-х роках. Розмінування там триває досі, але вже наступного року має бути завершене.

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