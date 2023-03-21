БЕБ викрило відому службу таксі на несплаті 52 мільйонів податку — Finance.ua
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БЕБ викрило відому службу таксі на несплаті 52 мільйонів податку

Кримінал
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БЕБ викрило відому службу таксі на несплаті 52 мільйонів податку
БЕБ викрило відому службу таксі на несплаті 52 мільйонів податку
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили схему ухилення від сплати податків на суму 52 млн грн посадовими особами українського представництва всесвітньо відомого бренду таксі.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Слідством встановлено, що кошти, які іноземна компанія направляла в Україну на утримання представництва служби таксі і оплату роботи водіїв-партнерів, в незаконний спосіб переводилися в готівку.
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Директор та головний бухгалтер компанії організували схему за якої платежі здійснювалися на рахунки низки ФОПів в якості оплати за неіснуючі «інформаційно-посередницькі послуги».
Це дозволяло уникати сплати податків до державного бюджету у повному обсязі. Встановлена сума ухилення — 52 млн грн.
Наразі детективи з’ясовують всі обставини вчинення кримінального правопорушення та повне коло причетних до цієї схеми осіб.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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