СБУ викрила нелегальне ввезення готівки у сумі 37 млн — Finance.ua
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СБУ викрила нелегальне ввезення готівки у сумі 37 млн

Кримінал
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Служба безпеки заблокувала транснаціональний канал незаконного ввезення в Україну грошей, викрадених на тимчасово окупованій території нашої держави. Про це повідомляє СБУ.
Викрито п’ятьох учасників схеми, в яких вилучено майже 37 млн у гривневому еквіваленті.
СБУ викрила нелегальне ввезення готівки у сумі 37 млн
Ділки намагалися приховано провезти ці кошти до Чернівецької області через пункт пропуску «Порубне».
При цьому частину готівки заховали у валізи, а частину — примотали собі до тіла.За попередньою інформацією, ці гроші були викрадені з тимчасово окупованих територій України.
У подальшому здобуті злочинним шляхом кошти вивозили до однієї з країн Близького Сходу, а потім через європейські країни до митного кордону нашої держави. Ділки намагались завезти готівку у Чернівецьку область під виглядом туристів на рейсовому автобусі. Наразі, за матеріалами СБУ, на вилучені кошти накладено арешт.
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Вивчається версія, що незаконно ввезені гроші могли призначатися для фінансування російської агентури в Україні. Також у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України відстежуються всі маршрути нелегального каналу та причетні до цього особи. Частину коштів, які були вилучені у «транзитній» країні ЄС раніше, зараз заблоковано.
Вирішується питання щодо їх стягнення на користь України.Досудове розслідування триває, вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми. СБУ наголошує на невідворотності покарання за злочини проти національної безпеки України.
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За матеріалами:
Finance.ua
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