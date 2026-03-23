БЕБ викрило в Чернівцях масштабну фабрику з мільярдними тіньовими доходами (фото, деталі)

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ спільно з Територіальним управлінням БЕБ у м. Києві викрили та припинили діяльність групи осіб, які організували незаконне виробництво сигарет у промислових масштабах. Фабрика функціонувала у Чернівецькій області.

Про це пише Бюро економічної безпеки України.

Суть справи

Потужність виробництва забезпечували дві лінії, кожна з яких виготовляла близько 5 тисяч сигарет за хвилину. У результаті щоденний обсяг сягав до 720 тисяч пачок сигарет, а щомісячний незаконний дохід — понад 1 мільярд гривень.

За своїми масштабами це найбільше підпільне виробництво сигарет, викрите БЕБ з початку його діяльності.

Слідством встановлено, що до складу групи, яка налагодила масштабне підпільне виробництво, входили близько 40 осіб. Вони виготовляли сигарети з фільтром під виглядом відомих міжнародних брендів.

Незаконну фабрику облаштували у складському приміщенні в м. Чернівці, де розмістили промислове обладнання та забезпечили повний технологічний цикл виготовлення продукції.

Для безперервної роботи зловмисники оснастили приміщення всім необхідним, зокрема промисловими генераторами. Також організували умови для проживання працівників, що дозволяло фабриці функціонувати цілодобово.

Читайте також На Дніпропетровщині викрили мільйонні оборудки на будівництві фортифікацій

Під час обшуків детективи вилучили дві лінії повного циклу для виробництва та пакування сигарет з фільтром, 750 тисяч пачок сигарет різних торговельних марок міжнародних брендів, 149 ящиків ферментованого тютюну, пакувальні матеріали, рулони сигаретного паперу, фільтр-палички, а також поліграфічну продукцію відомих міжнародних тютюнових брендів.

Фото БЕБ

Вартість

Орієнтовна вартість вилученого обладнання, продукції та майна становить понад 200 млн гривень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.