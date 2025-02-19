БЕБ викрило масштабне підпільне виробництво батарейок на Київщині — Finance.ua

БЕБ викрило масштабне підпільне виробництво батарейок на Київщині
Детективи територіального управління разом з оперативниками Кіберполіції викрили групу осіб, які організували виробництво, оптовий і роздрібний продаж підроблених батарейок під виглядом відомого міжнародного бренду в чотирьох областях.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ України.
У пресслужбі зазначили, що працівники держорганів вилучили обладнання для виробництва та пакування батарейок, поліграфію з маркуванням міжнародного бренду, комплектуючі для виготовлення продукції та понад 37 тис. одиниць готового товару.
Орієнтовна вартість вилученого товару — понад 2 млн грн.
Вилучену продукцію, як кажуть у БЕБ, направили на проходження необхідних судових експертиз.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статею про незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.
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