БЕБ викрило масштабне підпільне виробництво батарейок на Київщині — Finance.ua

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БЕБ викрило масштабне підпільне виробництво батарейок на Київщині

Кримінал
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БЕБ викрило масштабне підпільне виробництво батарейок на Київщині
БЕБ викрило масштабне підпільне виробництво батарейок на Київщині
Детективи територіального управління разом з оперативниками Кіберполіції викрили групу осіб, які організували виробництво, оптовий і роздрібний продаж підроблених батарейок під виглядом відомого міжнародного бренду в чотирьох областях.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ України.
У пресслужбі зазначили, що працівники держорганів вилучили обладнання для виробництва та пакування батарейок, поліграфію з маркуванням міжнародного бренду, комплектуючі для виготовлення продукції та понад 37 тис. одиниць готового товару.
БЕБ викрило масштабне підпільне виробництво батарейок на Київщині
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Орієнтовна вартість вилученого товару — понад 2 млн грн.
Вилучену продукцію, як кажуть у БЕБ, направили на проходження необхідних судових експертиз.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статею про незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.
За матеріалами:
Finance.ua
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