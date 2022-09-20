БЕБ викрило «конвертаційний центр» з обігом понад 3,5 млрд грн — Finance.ua

БЕБ викрило «конвертаційний центр» з обігом понад 3,5 млрд грн Вчора 09:44 — Кримінал

БЕБ викрило «конвертаційний центр» з обігом понад 3,5 млрд грн

Фахівці Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України викрили діяльність конвертаційного центру.

Використовуючи фіктивні підприємства, злочинна група допомагала реальному сектору економіки приховувати та переводити в готівку свої прибутки. Орієнтовна сума здійснених тіньових безготівкових операцій становить понад 3,5 млрд грн.

Правоохоронці досліджували діяльність Держгеокадастру одного з районів Київської області та встановили, що службові особи, зловживаючи своїм становищем, здійснювали правопорушення під час прийняття рішень, щодо передачі земельних ділянок у власність фізичним та юридичним особам.

Анілітики БЕБ, аналізуючи інформацію щодо власників земельних ділянок, викрили діяльність «конвертаційного центру». За результатами проведених обшуків в одному з офісних приміщень, вилучено 346 печаток суб’єктів господарювання серед них нерезиденти, офшорні компанії, реквізити яких використовувалися для виведення грошових коштів за кордон, а також вилучено боєприпаси та вибухові речовини тощо. Також були виявлені печатки благодійних організацій, які на даний час перевіряються на причетність до фактів розкрадання благодійних коштів.

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Наразі співробітники БЕБ та Національної поліції проводять аналіз вилученої під час обшуків документації з метою встановлення всіх фігурантів причетних до злочинної діяльності. Земельні ділянки загальною площею 209 га, що розташовані в межах зазначеної ОТГ арештовані районним судом міста Києва.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за порушення, передбачені ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем), здійснюється слідчими Головного слідчого управління НП України за аналітичного супроводу Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

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