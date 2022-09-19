Яку власність росіян і білорусів вже арештовано в Україні — Finance.ua

Яку власність росіян і білорусів вже арештовано в Україні Вчора 20:06 — Казна та Політика

Яку власність росіян і білорусів вже арештовано в Україні

Арештовані активи, пов’язані з державою-агресором, передаються до управління АРМА. Названо найзнаковіші об’єкти, які вже потрапили під арешт в Україні.

Процес пошуку, арешту та конфіскації російських та білоруських активів в Україні вже запущено. Арештоване майно передається до управління Національному агентству України з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

В АРМА уточнили, що в Україні з квітня 2022 року суди ухвалили понад 170 постанов про передачу активів в управління агентству. Це в рази більше, ніж за попередні роки роботи АРМА з 2015 року. На російські та білоруські активи припадає близько 2/3 прийнятих рішень.

Як пише Фокус , Дмитро Горюнов, старший економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС), називає такі прецеденти арешту російських та білоруських активів:

цінні папери кіпрських компаній Михайла Фрідмана та його власна частка в Альфа-Банку (Україна);

частка російської компанії «РУСАЛ» у Миколаївському глиноземному заводі (власник — росіянин Олег Дерипаска);

Демурінський ДКЗ (власник — Михайло Шелков);

Карпатнафтохім (власники — Ільхам Мамедов та Ігор Щуцький);

два бетонні заводи AEROC (володіє Андрій Молчанов);

виробник харчових напівфабрикатів ТМ «Єрмоліно» (власник — Ілля Олександров);

парфумерна мережа Brocard (володіє Тетяна Володіна);

частка у ТРЦ Ocean Plaza (власник — Аркадій Ротенберг);

мережа заправок AMIC (формально володіють громадяни Австрії, але пов’язують із російським «Лукойлом»);

готелі «Либідь» у Києві та «Дністер» у Львові (володіє Наталія Селіванова);

Київський картонно-паперовий комбінат (власник — Володимир Крупчак);

активи Газпрому, Росатому, Ростеха та Татнафти (повна чи часткова державна власність рф);

паливна компанія «БНК-Україна» (білорусь);

нафтосервісна компанія «Сервіс-Ойл» (білорусь);

низка інших компаній, власниками яких виступають громадяни білорусі;

майно білоруських компаній (фури, вагони).

Проте далеко не все майно білорусів та росіян, арештоване в Україні, вже передали до управління АРМА.

Нерухомість, частки у статутних капіталах чи транспорт, що надійшли до управління АРМА, за рішенням суду агентство може передати в управління. Для відбору керівників АРМА вже оголосило понад 120 публічних конкурсів і вже обрали керівників таких активів:

Глухівського кар’єру кварцитів;

російських морських суден;

низки об’єктів нерухомості;

транспорту та спецтехніки.

Також АРМА за участю уряду передало в управління держкомпаніям такі стратегічні активи:

мережу АЗС Glusco (пов’язана із проросійським бізнесменом Віктором Медведчуком), на базі якої «Нафтогаз» планує відкрити нову мережу автозаправок U.GO;

26 регіональних операторів газорозподільних систем.

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