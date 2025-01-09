БЕБ викрило групу компаній у несплаті 30 млн грн податків під час перевалки пшениці — Finance.ua

БЕБ викрило групу компаній у несплаті 30 млн грн податків під час перевалки пшениці Сьогодні 18:10 — Кримінал

БЕБ викрило групу компаній у несплаті 30 млн грн податків під час перевалки пшениці

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили групу компаній, які ухилилися від сплати 30 млн грн податку на прибуток.

Про це йдеться на сайті бюро.

Зазначається, що підприємства спеціалізуються на зберіганні й навантаженні сільськогосподарської продукції. Також вони входять до складу холдингу, що є резидентом Об’єднаних Арабських Еміратів та фігурує в низці кримінальних проваджень і судових справ щодо непрозорої діяльності та несплати кредиторської заборгованості американським інвестиційним фондам.

«Під час досудового розслідування детективи встановили, що службові особи компаній умисно занижують базу оподаткування. Зокрема, відповідно до податкової звітності вартість їхніх послуг із перевалки вантажів складає 200−300 грн за тонну, тоді як середня ринкова вартість аналогічних робіт в Україні становить 800 грн», — йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, різницю між ринковою вартістю послуг і відображеною в податковій звітності компанії перераховували на підконтрольні підприємства нерезиденти. Надалі необлікований прибуток повертався у країну за допомогою нелегальних пунктів видачі готівки.

«У такий спосіб лише у 2023−2024 роках підприємства холдингу ухилилися від сплати 30 млн грн податку на прибуток», — зазначили в БЕБ.

Під час санкціонованих обшуків на зерновому перевалочному терміналі детективи вилучили підроблену фінансово-господарську документацію щодо походження, перевалки та експорту сільгосппродукції.

Слідчі дії на території термінала та офісів тривають, проте службові особи компаній блокують процес: відмовляються надавати документи, перешкоджають обшукам і намагаються приховати докази.

Зараз встановлюються причетні до злочинів особи, серед яких — відомий підсанкційний контрабандист. Також аналізується діяльність холдингу і його компаній, які фігурують у справах про непрозорі операції та несплату боргів міжнародним фондам.

Як нагадали в БЕБ, раніше Високий суд Англії ухвалив арешт активів власників холдингу, але вони створили нову компанію для перереєстрації обладнання та продовження незаконної діяльності.

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