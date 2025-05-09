БЕБ арештувало активи підсанкційного олігарха — Finance.ua
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БЕБ арештувало активи підсанкційного олігарха

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БЕБ арештувало активи підсанкційного олігарха
БЕБ арештувало активи підсанкційного олігарха, Фото: esbu.gov.ua
Бюро економічної безпеки у м. Києві наклало арешт на комплекс площею понад 6,7 тис. кв. м у центрі столиці, а також на 291 млн грн, що знаходились на рахунках товариства, яке контролює підсанкційний олігарх.
Про це повідомляється на сайті БЕБ.
Підприємець та колишній народний депутат наразі переховується за кордоном, оскільки раніше його було оголошено в міжнародний розшук. Крім того, до нього застосовано санкції відповідно до рішення РНБО України. Попри це, олігарх продовжив господарську діяльність в країні.
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Детективи встановили, що задля обходу санкцій та легалізації майна він організував перереєстрацію майнових прав на підконтрольні товариства.
Зокрема, аби зберегти контроль над майновим комплексом та уникнути конфіскації, фігурант залучив колишніх топ-менеджерів його збанкрутілого банку. Переоформивши у такий спосіб майно він намагався залишити його у своєму фактичному володінні.
Аби зберегти майно для подальшої передачі в державну власність, детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві наклали на нього арешт.
За матеріалами:
Finance.ua
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