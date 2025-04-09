Україна націоналізувала активи російського олігарха на 2 мільярди гривень — Finance.ua

Україна націоналізувала активи російського олігарха на 2 мільярди гривень Сьогодні 07:45 — Казна та Політика

Україна націоналізувала активи російського олігарха на 2 мільярди гривень

Вищий антикорупційний суд дозволив націоналізувати активи підсанкційного російського олігарха на понад 2 мільярди гривень.

Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України.

«Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України за матеріалами Офісу Генерального прокурора до російської алюмінієвої компанії та її підсанкційного власника. В дохід держави стягнуто понад 440 тисяч тонн бокситів та 110 тисяч тонн глинозему металургійного загальною вартістю понад 2 млрд грн», — сказано в повідомленні.

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Розслідування встановило, що кінцевим власником цієї сировини є підсанкційний громадянин рф, який володіє найбільшим в світі виробником алюмінію.

Група компаній, які до нього входять, постачала алюмінієву продукцію російським підприємствам оборонного комплексу. Ці компанії безпосередньо виробляють військову техніку, зброю та боєприпаси для збройних сил рф.

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