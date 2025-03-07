Мін’юст подав другий позов до російського мільярдера Дерипаски — Finance.ua

Мін’юст подав другий позов до російського мільярдера Дерипаски Сьогодні 19:15 — Казна та Політика

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду другу заяву до російського мільярдера Олега Дерипаски та міжнародної компанії публічного акціонерного товариства «Об'єднана компанія «Русал» про застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів вказаних підсанкційних осіб.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

З’ясувалося, що підконтрольна Дерипасці компанія постачала алюмінієву продукцію російським підприємствам оборонного комплексу. Ці компанії безпосередньо виробляють військову техніку, зброю та боєприпаси для армії рф.

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Також ВАКС встановив, що Дерипаска володіє промисловим конгломератом «російські машини», до складу якого входить «Військово-промислова компанія» — головний постачальник озброєння та обладнання для російських військових. Зокрема, компанії конгломерату виробляють бронетранспортери-амфібії БТР-80, БТР-82А, АМН 233114 «Тигр-М» та інші бойові машини на замовлення міноборони рф.

У позові Мін’юст просить стягнути в дохід держави понад 440 тисяч тонн бокситів та 110 тисяч тонн глинозему загальною вартістю у понад 2 млрд грн. Про виявлення цих активів раніше поінформувала СБУ.

Раніше суд наклав арешт на велику партію промислової продукції та сировини, що належали підсанкційному російському олігарху Олегу Дерипасці.

Також суд Європейського союзу у Люксембурзі відхилив позов Дерипаски стосовно зняття санкцій ЄС.

Обмеження проти росіянина запровадили через кілька місяців після початку повномасштабної війни рф проти України — у квітні 2022 року. Дерипаска оскаржив рішення у листопаді того ж року. Захист мільярдера зводили до того, що Рада ЄС припустилася «очевидної помилки» в оцінці причин для запровадження обмежувальних заходів, а також порушила «право на ефективний судовий захист» та «принцип пропорційності та основних прав».

Крім того, Дерипаска наполягав на стягненні з Ради ЄС 1 млн євро компенсації «нематеріальних збитків». Водночас, відхиливши позов бізнесмена, суд у Люксембурзі зобов’язав Дерипаску виплатити всі судові витрати, зокрема Ради ЄС.

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