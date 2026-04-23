Базовий iPhone 18 вийде пізніше та стане слабшим

Apple може суттєво переглянути підхід до запуску нових iPhone. За даними інсайдерів, компанія розглядає можливість змінити графік презентацій та позиціонування моделей у майбутній лінійці iPhone 18, а також оптимізувати базову версію для зниження витрат.
Водночас осінь 2026 року компанія, ймовірно, присвятить преміальним моделям. У цей період можуть вийти iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, а також складаний iPhone Fold. Такий підхід фактично розділить доступні та флагманські пристрої не лише за ціною, а й за часом релізу.
Спрощення базової моделі
Інсайдери також вказують, що стандартний iPhone 18 може отримати більш просту технічну конфігурацію. Йдеться про використання менш потужних чипів, дешевшої пам’яті та оптимізацію виробничих процесів.
У результаті базова версія може бути ближчою за характеристиками до iPhone 18e, ніж до Pro-моделей. Це означає потенційні компроміси — зокрема у продуктивності, камерах, автономності чи якості дисплея.
Водночас зниження собівартості не обов’язково призведе до здешевлення для покупців. Ймовірно, таким чином Apple намагається компенсувати зростання вартості компонентів, включно з оперативною пам’яттю.
Які саме функції можуть спростити, наразі не розкривається. Однак, з огляду на попередні покоління, відмінності можуть стосуватися частоти оновлення екрана, можливостей камер, часу роботи без підзарядки та відсутності частини «Pro"-функцій.
Якщо ця інформація підтвердиться, компанія може провести одну з найпомітніших змін у своїй продуктовій стратегії за останні роки.