0 800 307 555
укр
Базовий iPhone 18 вийде пізніше та стане слабшим

Технології&Авто
14
Apple може суттєво переглянути підхід до запуску нових iPhone. За даними інсайдерів, компанія розглядає можливість змінити графік презентацій та позиціонування моделей у майбутній лінійці iPhone 18, а також оптимізувати базову версію для зниження витрат.
Про це повідомляє 9to5mac.

Новий графік запусків

Замість звичної осінньої презентації базовий iPhone 18 можуть показати лише навесні 2027 року. Разом із ним очікується поява iPhone 18e та другого покоління iPhone Air.
Водночас осінь 2026 року компанія, ймовірно, присвятить преміальним моделям. У цей період можуть вийти iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, а також складаний iPhone Fold. Такий підхід фактично розділить доступні та флагманські пристрої не лише за ціною, а й за часом релізу.

Спрощення базової моделі

Інсайдери також вказують, що стандартний iPhone 18 може отримати більш просту технічну конфігурацію. Йдеться про використання менш потужних чипів, дешевшої пам’яті та оптимізацію виробничих процесів.
У результаті базова версія може бути ближчою за характеристиками до iPhone 18e, ніж до Pro-моделей. Це означає потенційні компроміси — зокрема у продуктивності, камерах, автономності чи якості дисплея.
Водночас зниження собівартості не обов’язково призведе до здешевлення для покупців. Ймовірно, таким чином Apple намагається компенсувати зростання вартості компонентів, включно з оперативною пам’яттю.
Які саме функції можуть спростити, наразі не розкривається. Однак, з огляду на попередні покоління, відмінності можуть стосуватися частоти оновлення екрана, можливостей камер, часу роботи без підзарядки та відсутності частини «Pro"-функцій.
Якщо ця інформація підтвердиться, компанія може провести одну з найпомітніших змін у своїй продуктовій стратегії за останні роки.
За матеріалами:
enovosty.com
AppleiPhone
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа»
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал.
Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems