Bayraktar TB3 та Kizilelma: Туреччина показала новітні ударні безпілотники — Finance.ua

Bayraktar TB3 та Kizilelma: Туреччина показала новітні ударні безпілотники Сьогодні 23:22 — Технології&Авто

Bayraktar TB3 та Kizilelma: Туреччина показала новітні ударні безпілотники

У Туреччині презентували нові ударно-розвідувальні безпілотники — Bayraktar TB3 і новітній стратегічний ударний БПЛА Bayraktar Kizilelma. Обидва безпілотники призначені в першу чергу для розміщення на кораблях, але можуть використовуватися і «на землі».

Фотографії презентації опубліковані в Twitter Сельчука Байрактара, співвласника компанії Baykar Makina, яка займається виробництвом БПЛА в Туреччині.

Bayraktar TB3 — це подальший розвиток знаменитого Bayraktar TB2, БПЛА, який відмінно зарекомендував себе в Карабаху та особливо на полях боїв в Україні. Він має вдвічі більшу тривалість польоту, ніж його попередник, а також може брати значно більшу кількість корисного навантаження — ракет або бомб (280 кг проти 150 кг). TB3 оснащений турецьким двигуном і зможе перебувати в польоті до 50 годин.

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Крім того, показали також стратегічний ударний БПЛА Bayraktar Kizilelma в темному корпусі. Його оглядав особисто президент Туреччини Реджеп Ердоган. Цей безпілотник оснащується українськими двигунами та фактично, це навіть не стільки безпілотник в традиційному розумінні цього слова, скільки бойовий безпілотний літак.

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