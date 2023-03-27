Bayraktar TB3 та Kizilelma: Туреччина показала новітні ударні безпілотники — Finance.ua
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Bayraktar TB3 та Kizilelma: Туреччина показала новітні ударні безпілотники

Технології&Авто
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Bayraktar TB3 та Kizilelma: Туреччина показала новітні ударні безпілотники
Bayraktar TB3 та Kizilelma: Туреччина показала новітні ударні безпілотники
У Туреччині презентували нові ударно-розвідувальні безпілотники — Bayraktar TB3 і новітній стратегічний ударний БПЛА Bayraktar Kizilelma. Обидва безпілотники призначені в першу чергу для розміщення на кораблях, але можуть використовуватися і «на землі».
Фотографії презентації опубліковані в Twitter Сельчука Байрактара, співвласника компанії Baykar Makina, яка займається виробництвом БПЛА в Туреччині.
Bayraktar TB3 — це подальший розвиток знаменитого Bayraktar TB2, БПЛА, який відмінно зарекомендував себе в Карабаху та особливо на полях боїв в Україні. Він має вдвічі більшу тривалість польоту, ніж його попередник, а також може брати значно більшу кількість корисного навантаження — ракет або бомб (280 кг проти 150 кг). TB3 оснащений турецьким двигуном і зможе перебувати в польоті до 50 годин.
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Крім того, показали також стратегічний ударний БПЛА Bayraktar Kizilelma в темному корпусі. Його оглядав особисто президент Туреччини Реджеп Ердоган. Цей безпілотник оснащується українськими двигунами та фактично, це навіть не стільки безпілотник в традиційному розумінні цього слова, скільки бойовий безпілотний літак.
Bayraktar TB3 та Kizilelma: Туреччина показала новітні ударні безпілотники
За матеріалами:
Слово і Діло
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