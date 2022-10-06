Байден відреагував на рішення ОПЕК+ скоротити видобуток нафти — Finance.ua

Байден відреагував на рішення ОПЕК+ скоротити видобуток нафти Вчора 09:49 — Енергетика

Байден відреагував на рішення ОПЕК+ скоротити видобуток нафти

Президент США Джо Байден назвав недалекоглядним рішення ОПЕК+ скоротити видобуток нафти, «поки світова економіка має справу з триваючим негативним впливом вторгнення путіна в Україну».

Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому.

«У той час, коли підтримка глобального постачання енергії має першорядне значення, це рішення матиме найбільш негативний вплив на країни з низьким і середнім рівнем доходу, які вже страждають від високих цін на енергоносії», — наголосили в Білому домі.

Там додають, що робота Байдена спільно з союзниками по всьому світу допомогла знизити ціни на бензин у США: з початку літа ціни на бензин знизилися на 1,20 долара, а найпоширеніша ціна на заправних станціях наразі становить 3,29 долара за галон.

За вказівкою Байдена Міністерство енергетики США поставить на ринок ще 10 мільйонів барелів зі стратегічного резерву нафти наступного місяця.

«Президент продовжуватиме керувати вивільненнями із SPR (Стратегічний нафтовий резерв США. — Ред.), щоб захистити американських споживачів і сприяти енергетичній безпеці, і він доручає міністру енергетики вивчити будь-які додаткові дії для продовження збільшення внутрішнього виробництва в найближчій перспективі», — додали в Білому домі.

Адміністрація Байдена також проведе консультації з Конгресом щодо додаткових інструментів і повноважень для зменшення контролю ОПЕК над цінами на енергоносії, йдеться у заяві.

"Сьогоднішнє оголошення ОПЕК+ є нагадуванням про те, чому так важливо, щоб Сполучені Штати зменшили свою залежність від іноземних джерел викопного палива.

США зараз готові зробити найзначніші інвестиції в прискорення переходу на чисту енергію, одночасно підвищуючи енергетичну безпеку, посилюючи нашу залежність від чистої енергії та енергетичних технологій, виготовлених США та в США", — резюмували в адміністрації Байдена.

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Економічна Правда За матеріалами:

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