Комітет ОПЕК+ погодився скоротити добовий видобуток нафти на 2 мільйони барелів – Reuters — Finance.ua
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Комітет ОПЕК+ погодився скоротити добовий видобуток нафти на 2 мільйони барелів – Reuters

Енергетика
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Комітет ОПЕК+ погодився скоротити добовий видобуток нафти на 2 мільйони барелів – Reuters
Комітет ОПЕК+ погодився скоротити добовий видобуток нафти на 2 мільйони барелів – Reuters
Ключові міністри ОПЕК+ погодили скорочення видобутку нафти на 2 млн барелів на день.
Про це пише Reuters з посиланням на 3 джерела в ОПЕК+.
«Три джерела в ОПЕК+ повідомили, що ключові міністри ОПЕК+ (спільний міністерський моніторинговий комітет) погодили скорочення видобутку нафти на 2 мільйони барелів на день», — пише агентство.
На тлі цього повідомлення вартість нафти марки Brent на лондонській біржі ICE піднялася вище за $93 за барель вперше з 21 вересня.
Це найбільше скорочення видобутку нафти з часів пандемії COVID у 2020 році. Воно діятиме з листопада.
Перед цим Reuters писало про очікування, що ОПЕК+ налаштоване на серйозне скорочення цільових показників видобутку нафти, незважаючи на тиск з боку Сполучених Штатів та інших країн.
«Потенційне скорочення ОПЕК+ може спровокувати відновлення цін на нафту, які впали приблизно до 90 доларів зі 120 доларів три місяці тому через побоювання глобальної економічної рецесії, зростання процентних ставок у США та зміцнення долара», — пише агентство.
Зазначалось, що ОПЕК+, до якої входять Саудівська Аравія та росія, працює над скороченням видобутку на 1-2 мільйони барелів на день.
При цьому Сполучені Штати підштовхували ОПЕК не продовжувати скорочення.
«Можуть бути подальші політичні реакції з боку США, включаючи додатковий випуск стратегічних запасів», — заявили в Citi, маючи на увазі антимонопольний законопроєкт США проти ОПЕК.
JP Morgan також заявив, що очікує, що Вашингтон вживе контрзаходи, вивільнивши додаткові запаси нафти.
«Рішення технічне, а не політичне», — сказав журналістам міністр енергетики Об’єднаних Арабських Еміратів Сухайль аль-Мазруї.
«Ми не будемо використовувати його як політичну організацію», — сказав він, додавши, що занепокоєння щодо глобальної рецесії буде однією з ключових тем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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