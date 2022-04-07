Байден: санкції відкинуть економіку росії на 15 років назад — Finance.ua

Байден: санкції відкинуть економіку росії на 15 років назад

Вчора 10:33 — Світ

Президент США Джо Байден 6 квітня у Вашингтоні прокоментував новий пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. Запроваджені Заходом широкомасштабні санкції проти росії скоротять ВВП країни на 15% до кінця року, що відкине економіку на 15 років назад.

Про це йдется у заяві Білого дому щодо запровадження нових санкцій проти рф.

«Сполучені Штати та понад 30 союзників і партнерів в усьому світі запровадили найбільш ефективні, скоординовані й широкомасштабні за всю історію економічні обмеження. Експерти прогнозують, що цього року ВВП росії скоротиться до 15%, що просто знищить економічні досягнення рф за останні п’ятнадцять років», — йдеться у заяві Байдена.

При цьому зазначається, що інфляція в росії вже перевищила 15%, і прогнозується її зростання.

"Понад 600 компаній приватного сектора вже залишили російський ринок. Ланцюги постачання в росії серйозно порушені. Найімовініше, росія втратить свій статус великої економіки й продовжить тривале занурення в економічну, фінансову й технологічну ізоляцію",- зазначається в повідомленні.

Водночас підкреслюється, що імпорт товарів і послуг в росію, торгівля якими потребує ліцензії з американського боку, впав на 99% у ціновому еквіваленті порівняно з минулим роком.

«Потужність цих обмежень з часом лише посилюватиметься, в той час як росія втрачає залишки запасних частин для літаків, танків, а також інші ресурси, необхідні для військової машини путіна», — наголосили в Білому домі.

Довідка Finance.ua:

як повідомлявлося раніше, у середу уряд США оголосив нові санкції проти рф, які включають повне блокування найбільшої фінустанови росії Сбербанку, а також її найбільшого приватного банку — Альфа-Банку;

вводиться також заборона на всі нові інвестиції в рф, повне блокування щодо критично важливих державних підприємств росії та заборона на використання заморожених активів рф з метою оплати державних боргів;

індивідуальні санкції запроваджуються проти членів родини володимира путіна, сергія лаврова, проти експрезидента рф дмитра медведєва, прем’єр-міністра михайла мішустіна;

при цьому США та союзники обіцяють посилювати тиск на рф, доки вона не припинить збройної агресії проти України.



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