Байден підписав указ про обмеження інвестицій у технології Китаю — Finance.ua
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Байден підписав указ про обмеження інвестицій у технології Китаю

Світ
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Байден підписав указ про обмеження інвестицій у технології Китаю
Байден підписав указ про обмеження інвестицій у технології Китаю
Президент США Джо Байден підписав указ про обмеження американських інвестицій у виробництво окремих видів технологій та продукції, пов’язаної з національною безпекою в Китаї.
Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Білого дому.
Указ уповноважує міністра фінансів США «регулювати американські інвестиції у країни, що викликають занепокоєння», а також в організації, які займаються діяльністю, пов’язаною з чутливими технологіями, критичними для нацбезпеки.
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Йдеться передусім про сектори напівпровідників та мікроелектроніки, квантових інформаційних технологій та штучного інтелекту.
«Президент визначив Китайську Народну Республіку, включно зі Спеціальним адміністративним районом Гонконг і Спеціальним адміністративним районом Макао, як країну, що викликає занепокоєння», — уточнюється в документі.
Як повідомлялося, цьому кроку адміністрації Байдена передували широкі й докладні консультації із сотнями зацікавлених сторін, представників галузі технологічного виробництва, а також іноземних союзників і партнерів Сполучених Штатів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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