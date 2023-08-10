Байден підписав указ про обмеження інвестицій у технології Китаю — Finance.ua

Байден підписав указ про обмеження інвестицій у технології Китаю Сьогодні 10:46 — Світ

Байден підписав указ про обмеження інвестицій у технології Китаю

Президент США Джо Байден підписав указ про обмеження американських інвестицій у виробництво окремих видів технологій та продукції, пов’язаної з національною безпекою в Китаї.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Білого дому.

Указ уповноважує міністра фінансів США «регулювати американські інвестиції у країни, що викликають занепокоєння», а також в організації, які займаються діяльністю, пов’язаною з чутливими технологіями, критичними для нацбезпеки.

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Йдеться передусім про сектори напівпровідників та мікроелектроніки, квантових інформаційних технологій та штучного інтелекту.

«Президент визначив Китайську Народну Республіку, включно зі Спеціальним адміністративним районом Гонконг і Спеціальним адміністративним районом Макао, як країну, що викликає занепокоєння», — уточнюється в документі.

Як повідомлялося, цьому кроку адміністрації Байдена передували широкі й докладні консультації із сотнями зацікавлених сторін, представників галузі технологічного виробництва, а також іноземних союзників і партнерів Сполучених Штатів.

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Укрінформ За матеріалами:

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