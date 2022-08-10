Байден підписав протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО — Finance.ua

Байден підписав протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО Вчора 10:32 — Світ

Байден підписав протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Президент США Джо Байден у вівторок підписав протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу після їх ратифікації Конгресом.

Про це повідомляє « Європейська правда ».

«Разом ми — США, Швеція і Фінляндія — і надалі будемо пильними щодо загроз нашій безпеці, стримуватимемо загрози і чинитимемо опір агресії, якщо вона виникне», — сказав Байден на церемонії в Білому домі.

Американський президент закликав решту союзників по Альянсу не зволікати з ратифікацією протоколів про вступ Швеції та Фінляндії.

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Таким чином, Сполучені Штати стали 23-ою країною НАТО, яка ратифікувала протокол про вступ двох нових членів. Залишилися Іспанія, Греція, Португалія, Словаччина, Чехія, Угорщина й Туреччина.

Нагадаємо, Фінляндія та Швеція разом подали історичні заявки на вступ до НАТО 18 травня — після трьох місяців війни росії проти України. Для Фінляндії цей крок завершив багато десятиліть, а для Швеції — близько 200 років нейтралітету.

Прийняття обох країн до Альянсу на червневому саміті у Мадриді до останнього було під питанням через вето Туреччини, яка врешті зняла його — але ще не остаточно і продовжує висувати вимоги до Гельсінкі й Стокгольма.

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Українська правда За матеріалами:

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