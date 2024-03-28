Банки зіткнулися із відпливом кадрів за кордон — Finance.ua
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Банки зіткнулися із відпливом кадрів за кордон

Казна та Політика
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Банки зіткнулися із відпливом кадрів за кордон
Банки зіткнулися із відпливом кадрів за кордон
Дипломована молодь зі знанням іноземних мов почала відмовлятися від кар'єрного зростання в українських банках заради виїзду за кордон.
Про це розповіли банкіри під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».
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«Один із викликів — це ситуація з кадрами на ринку. Вже відчувається дефіцит. Він буде продовжуватися далі, тому що ми бачимо відплив молодих кадрів. Це найнижча ланка. Це люди, які приходять в банківську систему, працюють декілька років. Це та зміна, яка повинна була б прийти на зміну більш досвідченим менеджерам. І зараз це молоде покоління є найактивнішим у виїзді за кордон. І, розуміючи, що це, як правило, люди з освітою, люди з мовою, дуже великий ризик неповернення їх в майбутньому», — попередила заступниця голови правління з корпоративного бізнесу Банку Кредит Дніпро Тетяна Поплавська.
Війна змінила ситуацію на ринку праці. «Ця турбулентна ситуація надовго. Ми ніколи не повернемося в минуле життя. Всі питання, зокрема щодо персоналу, в такій ситуації потребують відповіді, як ми маємо жити в новій реальності», — каже заступниця голови правління Таскомбанку Рината Березнікова.
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Першими з цією проблемою зіткнулися регіони, які найбільше потерпають від війни.
«Зараз це спостерігається в регіонах, де безпекова ситуація є більш гострою, ніж в Києві. І це той виклик, який ми починаємо відчувати в 2024 році. Але він буде на нас давити і надалі. Конкуренція за кадри, управління кадрами — це те, що безпосередньо буде впливати на якість обслуговування і можливість конкуренції за клієнта в найближчому майбутньому», — резюмувала Тетяна Поплавська.
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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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