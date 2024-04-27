Яку суму коштів спрямували на наукові проєкти у І кварталі 2024 року — Finance.ua

Яку суму коштів спрямували на наукові проєкти у І кварталі 2024 року Сьогодні 07:03 — Казна та Політика

Яку суму коштів спрямували на наукові проєкти у І кварталі 2024 року, Фото: freepik

За перші три місяці поточного року Національним фондом досліджень України було використано 148 млн грн, або 26% із передбачених 567 млн грн на грантову підтримку наукових досліджень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що наразі триває реалізація 122 розпочатих у попередніх роках наукових досліджень за конкурсами: «Підтримка досліджень провідних та молодих учених», «Наука для безпеки і сталого розвитку України» та «Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди.

На що спрямовані дослідження

У повідомленні вказано, що в межах конкурсу «Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди» продовжено реалізацію 66 наукових досліджень.

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Вони спрямовані на подолання невідкладних питань відбудови України у воєнний та повоєнний періоди, зокрема з:

розробки нових технологій;

створення матеріалів для відновлення промислового виробництва;

вирішення екологічних проблем;

продовольчої безпеки;

посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Які наукові установи залучено до реалізації проєктів

У повідомленні вказано, що до реалізації проєктів з наукових досліджень переважно залучено наукові установи Національної академії наук України (57 наукових досліджень) та заклади вищої освіти Міністерства освіти і науки України (55 наукових досліджень), на які спрямовано 90% коштів грантової підтримки.

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У ІІ півріччі 2024 року Національний фонд досліджень планує започаткувати реалізацію наукових досліджень за такими новими конкурсами, як:

«Передова наука в Україні»;

«Наука для зміцнення обороноздатності України»;

«Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень».

«Система конкурсного фінансування має важливу роль під час реалізації наукових досліджень. Ідеться про створення конкурентного середовища, в якому кошти отримують найбільш потрібні для українського суспільства проєкти. Це, на думку Мінфіну, і є показником того, що державні ресурси працюють ефективно», — прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

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