Банки заморожують рахунки: як написати заяву та розблокувати картку — Finance.ua

Банки заморожують рахунки: як написати заяву та розблокувати картку Сьогодні 14:32 — Фінтех і Картки

Банки заморожують рахунки: як написати заяву та розблокувати картку

В Україні з травня поточного року банкам повернули право арештовувати рахунки клієнтів на вимогу державних виконавчих органів. Водночас українці можуть розблокувати на замороженому рахунку 13,4 тис. грн на місяць та користуватися коштами.

Про це пише портал Новини.Live.

Як розблокувати рахунок

За словами юристів, щоб визначити такі поточні рахунки у банку боржники мають звернутися до виконавчої служби чи приватних виконавців, які наклали арешт на гроші, із заявою про визначення вказаного банківського рахунку для здійснення видаткових фінансових операцій.

Заяву можна подавати:

у паперовому форматі (фізично чи засобами поштового зв’язку);

в електронній форматі (з дотриманням правил, прописаних у законі «Про електронні документи та електронний документообіг»).

У заяві потрібно зазначити:

номер банківського рахунку, який громадянин-боржник просить визначити для здійснення видаткових операцій;

назву банку, де відкритий рахунок.

Після цього виконавець упродовж двох робочих днів з дня отримання відповідної заяви має внести постанову про визначення рахунку боржника у банку для здійснення видаткових фінансових операцій. На наступний робочий день після винесення постанови виконавець має надіслати постанову у банк, який розблокує 13,4 тис. грн на рахунку клієнта.

Право на блокування рахунків

В Україні на початку травня 2023 року повернулися правила блокування рахунків клієнтів банків за будь-яку заборгованість. Раніше могли позбавити доступу до рахунків тільки тих боржників, які не сплатили щонайменше 100 тис. гривень, то тепер достатньо і 200 гривень.

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Новий закон № 3048-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану» передбачає, що клієнти, які мають які-небудь арешти, можуть користуватися сумою лише у розмірі двох мінімальних зарплат (зараз це 13,4 тис. грн).

Відповідно до правил банки мають право:

арештовувати рахунок, незважаючи на обсяг боргу;

після арешту можна розблокувати суму у 13,4 тис. грн, звернувшись до виконавця.

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