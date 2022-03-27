Банки Японії відмовляться від операцій зі Сбебанком рф — Finance.ua

Банки Японії відмовляться від операцій зі Сбебанком рф

Вчора 10:47 — Фондовий ринок

Банки Японії відмовляться від операцій зі Сбебанком рф

Три найбільші банки Японії введуть заборону на фінансові операції зі Сбербанком російської федерації. Фінансові установи не проводитимуть доларові операції та грошові перекази вже понеділка, 28 березня.

Про це повідомляє Japan Today

Зазначається, що банки MUFG Bank, Mizuho Bank та Sumitomo Mitsui Banking Corp проводять операції в доларах зі Сбербанком Росії через США. Вашингтон же додав російський Сбербанк до санкційного списку ще в лютому.

Багато японських компаній, які працюють у росії, використовують Сбербанк для розрахунків. Тепер же це зробити буде складніше, адже MUFG Bank, а також Mitsubishi UFJ Financial Group Inc утримається від фінансових операцій через Сбербанк рф в інших іноземних валютах. У зв’язку з цим японським компаніям у Росії доведеться шукати альтернативні способи розрахунків.

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