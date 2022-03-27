Банки Японії відмовляться від операцій зі Сбебанком рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Банки Японії відмовляться від операцій зі Сбебанком рф

Вчора 10:47Фондовий ринок
113
Банки Японії відмовляться від операцій зі Сбебанком рфБанки Японії відмовляться від операцій зі Сбебанком рф
Три найбільші банки Японії введуть заборону на фінансові операції зі Сбербанком російської федерації. Фінансові установи не проводитимуть доларові операції та грошові перекази вже понеділка, 28 березня.
Про це повідомляє Japan Today.
Зазначається, що банки MUFG Bank, Mizuho Bank та Sumitomo Mitsui Banking Corp проводять операції в доларах зі Сбербанком Росії через США. Вашингтон же додав російський Сбербанк до санкційного списку ще в лютому.
Багато японських компаній, які працюють у росії, використовують Сбербанк для розрахунків. Тепер же це зробити буде складніше, адже MUFG Bank, а також Mitsubishi UFJ Financial Group Inc утримається від фінансових операцій через Сбербанк рф в інших іноземних валютах. У зв’язку з цим японським компаніям у Росії доведеться шукати альтернативні способи розрахунків.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.