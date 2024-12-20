Банки встановили ліміти на перекази коштів під впливом держави, — Южаніна — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Банки встановили ліміти на перекази коштів під впливом держави, — Южаніна

Фінтех і Картки
104
Банки встановили ліміти на перекази коштів під впливом держави, — Южаніна
Банки встановили ліміти на перекази коштів під впливом держави, — Южаніна
Встановлення лімітів на перекази коштів через меморандум банків відбулося під впливом держави.
Таку думку журналістам висловила депутат Верховної Ради від фракції «Європейська солідарність», член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.
«Я не впевнена, що це їх самостійне рішення. Мені чомусь здається, що це якийсь прямий вплив держави, державних інституцій. Ну, оскільки все ж таки ключовими гравцями в банківській сфері є державні банки, як би там не було, то вони стали ініціаторами виконання таких ніби «прохань», — вважає депутат.
Читайте також
На її думку, встановлення лімітів означає для суспільства більший контроль та зменшення можливостей для людей.
Також Южаніна задається питанням, чому в меморандумі зменшили ліміт на вільні перекази зі 150 тис. гривень до 100 тис. гривень.

Довідка Finance.ua:

  • 10 грудня стало відомо, що низка найбільших українських банків підписали спільний меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських послуг».
  • Серед тих, хто підписав меморандум — два держбанки ПриватБанк та Ощадбанк, Універсал Банк (на ліцензії якого працює monobank), Райффайзен Банк, а також дві банківські асоціації — АУБ (Асоціація українських банків) та НАБУ (Незалежна асоціація банків України). Також виявили бажання приєднатися до меморандуму ОТП Банк, Правекс Банк, ПУМБ та Таскомбанк.
  • Про що домовилися банки і якими будуть ліміти — розповіли у статті за посиланням.
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.