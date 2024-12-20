Банки встановили ліміти на перекази коштів під впливом держави, — Южаніна Сьогодні 17:37 — Фінтех і Картки

Банки встановили ліміти на перекази коштів під впливом держави, — Южаніна

Встановлення лімітів на перекази коштів через меморандум банків відбулося під впливом держави.

Таку думку журналістам висловила депутат Верховної Ради від фракції «Європейська солідарність», член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

«Я не впевнена, що це їх самостійне рішення. Мені чомусь здається, що це якийсь прямий вплив держави, державних інституцій. Ну, оскільки все ж таки ключовими гравцями в банківській сфері є державні банки, як би там не було, то вони стали ініціаторами виконання таких ніби «прохань», — вважає депутат.

На її думку, встановлення лімітів означає для суспільства більший контроль та зменшення можливостей для людей.

Також Южаніна задається питанням, чому в меморандумі зменшили ліміт на вільні перекази зі 150 тис. гривень до 100 тис. гривень.

Довідка Finance.ua:

10 грудня стало відомо, що низка найбільших українських банків підписали спільний меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських послуг».

Серед тих, хто підписав меморандум — два держбанки ПриватБанк та Ощадбанк, Універсал Банк (на ліцензії якого працює monobank), Райффайзен Банк, а також дві банківські асоціації — АУБ (Асоціація українських банків) та НАБУ (Незалежна асоціація банків України). Також виявили бажання приєднатися до меморандуму ОТП Банк, Правекс Банк, ПУМБ та Таскомбанк.

Про що домовилися банки і якими будуть ліміти — розповіли у статті за посиланням.

Українські Новини За матеріалами:

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