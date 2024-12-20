Банківські ліміти на переказ коштів суперечать закону про фінансовий моніторинг, — Южаніна — Finance.ua
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Банківські ліміти на переказ коштів суперечать закону про фінансовий моніторинг, — Южаніна

Фінтех і Картки
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Банківські ліміти на переказ коштів суперечать закону про фінансовий моніторинг, — Южаніна
Банківські ліміти на переказ коштів суперечать закону про фінансовий моніторинг, — Южаніна
Меморандум про зменшення лімітів на карткові перекази суперечить закону про фінансовий моніторинг.
Про це повідомила депутат Верховної Ради від фракції «Європейська солідарність», член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.
«Насправді, ми маємо всі розуміти, що всі ці функції, які зараз нібито добровільно беруть на себе банківські установи щодо додаткового контролю, мені здається, напряму суперечить закону про фінансовий моніторинг і контроль за походженням грошей», — сказала вона щодо обмежень на перекази.
Южаніна пояснила, що в Україні діє спеціальне законодавство про фінансовий моніторинг, яке виписано на підставі європейських підходів, стандартів і директив.
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«Абсолютно все, що потрібно, уже вказано в законі, як треба поступати суб’єктам первинного фінансового моніторингу, до яких відносяться і банки. Які операції контролювати, як їх контролювати», — розповіла депутат.

Довідка Finance.ua:

  • 10 грудня стало відомо, що низка найбільших українських банків підписали спільний меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських послуг».
  • Серед тих, хто підписав меморандум — два держбанки ПриватБанк та Ощадбанк, Універсал Банк (на ліцензії якого працює monobank), Райффайзен Банк, а також дві банківські асоціації — АУБ (Асоціація українських банків) та НАБУ (Незалежна асоціація банків України). Також виявили бажання приєднатися до меморандуму ОТП Банк, Правекс Банк, ПУМБ та Таскомбанк.
  • Про що домовилися банки і якими будуть ліміти — розповіли у статті за посиланням.
За матеріалами:
Українські Новини
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