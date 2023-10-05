Банки відновили 30−50% довоєнного споживчого кредитування — Finance.ua

Банки відновили 30−50% довоєнного споживчого кредитування Сьогодні 15:12 — Кредит&Депозит

Банки відновили 30−50% довоєнного споживчого кредитування

Видача нових споживчих кредитів банківської системи досі не вийшла на довоєнний рівень.

Про це розповіли учасники круглого столу, організованого «Фінансовим клубом».

«За даними Першого всеукраїнського бюро кредитних історій, в порівнянні із довоєнним рівнем обсяг нового кредитування впав в 2,5 раза. Але є загальна тенденція відновлення кредитування», — повідомив заступник директора департаменту цифрового бізнесу банку «Глобус» Олександр Дубихвіст.

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Банк «Глобус» повернувся на ринок товарних кредитів у травні 2022 року. «І тоді загальний обсяг запитів до кредитного бюро був 5% від довоєнного. Тобто в 20 разів впали обсяги звернень клієнтів. Зараз це 30% від довоєнного. Тобто потроху відновлюється ринок», — сказав Олександр Дубихвіст.

«Майже на 50% зменшилися обсяги фінансування від довоєнного 2021 року», — розповіла членкиня правління Сенс Банку Інна Тютюн.

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Після націоналізації Сенс Банк активно відновлює кредитування. «Для нас пріоритет — це кредитні картки, товарні кредити і кредити готівкою . Ми потихеньку входимо на цей ринок. Як і інші державні банки, ми також включилися в „єОселю“ і плануємо розвивати цей напрям», — заявила Інна Тютюн.

Таскомбанк відновив видачу нових споживчих кредитів влітку 2022-го і вже відчуває посилення конкуренції. «Сьогодні споживач може знайти на вибір від трьох до п’яти банків по кожній продуктовій групі. І ця ситуація краща, ніж на літо — осінь минулого року, — сказав заступник голови правління Таскомбанку Артур Муравицький. — Банки з українським капіталом активно кредитують, державні банки активно кредитують. Ми практично відновили обсяги кредитування».

За даними ПВБКІ, найкраще відновлення споживчого кредитування показали державні банки — 80% нового кредитування від рівня вересня 2021 року. Банки з українським приватним капіталом відновилися на 51%, а найгірша ситуація в банках з іноземним капіталом — 19%, які на початку війни заморозили більшість своїх програм.

За словами Інни Тютюн, дослідження ринку показало, що позичальники готові брати зараз «або іпотеку, або дуже короткі кредити». «Ми чекаємо відновлення споживчих настроїв у населення. Ми очікуємо, що дедалі більше українців будуть брати споживчі кредити», — зазначила вона.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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