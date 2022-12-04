Банки оцінюють свою стійкість на найвищому рівні з 2018 року – опитування — Finance.ua

Банки оцінюють свою стійкість на найвищому рівні з 2018 року – опитування Сьогодні 10:25 — Фондовий ринок

Банки оцінюють свою стійкість на найвищому рівні з 2018 року – опитування

Українські банки оцінюють свою стійкість на найвищому рівні з 2018 року — «стійкість не вичерпується, а посилюється».

Про це свідчать опитування Нацбанку, розповіла директорка департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова на форумі Центру економічної стратегії (ЦЕС) «Антикрихкість України: уроки 2022 року».

«Система оцінює сама себе готовою до викликів. Хоча банки перебувають у дуже складному середовищі із новими викликами, вони відчувають, що стійкість не вичерпується, а посилюється», — заявила Дадашова.

За словами голови правління « Райффайзен банк у» Олександра Писарука, зараз клієнти банків охочіше повертають кредити, ніж під час минулих криз.

За його словами, зростання кредитного портфелю уповільнилося через зниження платоспроможного попиту. Однак, клієнти стають більш свідомими.

«Якщо порівняти з минулими кризами, то платіжна дисципліна клієнтів зараз значно краща. Це покращує комунікацію між банком і позичальником», — додав Писарук.

Нагадаємо, голова НБУ Андрій Пишний повідомляв , що більшість системно важливих банків не викликають занепокоєння. Найбільш стійка ситуація в секторі держбанків. Але наслідки війни відчули всі банки. Насамперед ті, чия бізнес-модель була недостатньо стійкою та життєздатною. Обсяг відрахувань у резерви вже збільшився у 14 разів.

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Економічна Правда За матеріалами:

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