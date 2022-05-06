Банки неохоче купують військові облігації, їм простіше вкласти гроші в депсертифікати — Марченко — Finance.ua

Банки неохоче купують військові облігації, їм простіше вкласти гроші в депсертифікати — Марченко

У банківській системі накопичена надмірна ліквідність, проте вони неохоче інвестують її у військові облігації.

Про це міністр фінансів України Сергій Марченко сказав в інтерв’ю Інтерфакс-Україна

«Ця ситуація мене непокоїть як міністра фінансів. Виходячи на аукціон з облігацій, я не можу взяти цю ліквідність у банків. Банки неохоче дають у борг на рік під 11%, коли вони можуть дати їх на короткий період під 9%. Їм простіше вкласти гроші у депсертифікати», — пояснив голова Мінфіну.

У квітні відомство залучило на ринкових аукціонах із розміщення військових облігацій близько 30 млрд грн на строк від 3 до 14 місяців за ставками від 9,5% до 11% річних, ще на 50 млрд грн військових облігацій безпосередньо купив НБУ. Депозитні сертифікати овернайт Нацбанк розміщує під 9% річних, і у квітні обсяг їх купівлі банками зріс із 140 млрд грн до 180 млрд грн.

«Ми не збираємося на догоду ринку піднімати ставки, гратися з короткостроковими інструментами — не той час. Тому зараз ми шукаємо компроміс із Нацбанком, щоб і вони були в комфорті з тим, що ми іноді вимушені брати у них ліквідність, і з тим, що, можливо, краще нам запозичувати на звичайних первинних аукціонах з (розміщення) військових облігацій і таким чином фінансувати дефіцит», — заявив Марченко.

Він висловив жаль, що значні вільні кошти банків не спрямовуються ні на запозичення, ні на кредитування.

«Тобто, незважаючи на те, що НБУ фінансує дефіцит бюджету через монетизацію облігацій уряду, ці кошти не працюють в економіці. Вони практично не йдуть на купівлю товарів і послуг, не формують інфляцію, а осідають на банківських рахунках. Банки просто заробляють на цьому. Я думаю, нам потрібне ретельне дослідження з боку НБУ», — сказав він.

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