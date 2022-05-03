Військові облігації: бюджет вже отримав майже ₴50 мільярдів, $93,8 мільйона та €176,5 мільйона — Finance.ua

Військові облігації: бюджет вже отримав майже ₴50 мільярдів, $93,8 мільйона та €176,5 мільйона

Вчора 12:17 — Фондовий ринок

Військові облігації: бюджет вже отримав майже ₴50 мільярдів, $93,8 мільйона та €176,5 мільйона

До державного бюджету від продажу військових облігацій із початку повномасштабного вторгнення рф в Україну надійшло майже 50 млрд грн, 93,8 млн доларів та 176,5 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба НБУ

«Із початку повномасштабного нападу росії на Україну Міністерство фінансів провело 23 аукціони з продажу військових облігацій, залучивши до державного бюджету майже 50 млрд грн, 93,8 млн доларів та 176,5 млн євро», — йдеться в повідомлені.

За даними Депозитарію НБУ, найбільший портфель військових ОВДП сконцентрований серед банків — первинних дилерів. Кількість громадян та представників бізнесу, що приєдналися до купівлі військових ОВДП, станом на 2 травня 2022 року зросла до 11,8 тис. Обсяг вкладень українців становить близько 3,5 млрд грн, 38,3 млн доларів та 25,4 млн. євро, а нерезидентів — більше 66 млн грн.

Зазначається, що 27 квітня 2022 року відбулося погашення першого випуску військових облігацій. Близько 1 тис. юридичних та фізичних осіб отримали 3,3 млрд грн. Частина з цих коштів повторно вкладена у нові військові ОВДП для подальшої підтримки України.

Як повідомляв Укрінформ, у зв’язку з російською агресією уряд ухвалив рішення про поетапний випуск військових облігацій. Таким чином, планується здійснити державні внутрішні запозичення в обсязі до 400 млрд грн.

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