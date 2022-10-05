Банки Чехії припинили обслуговувати видані російськими банками пластикові картки китайської платіжної системи UnionPay — Finance.ua

Банки Чехії припинили обслуговувати видані російськими банками пластикові картки китайської платіжної системи UnionPay
У банкоматах чеського банку KB Bank не приймають картки китайської міжнародної платіжної системи UnionPay, заявили у кол-центрі кредитної організації.
У службі підтримки пояснили, що ще минулого тижня картка UnionPay обслуговувалась. При цьому фахівець уточнив: картки китайської платіжної системи не приймаються незалежно від країни їх випуску.
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У профільних Telegram-каналах також з’явилася інформація про те, що картки UnionPay не беруть у деяких банкоматах в Іспанії. Найчастіше проблеми виникали в банкоматах Euronet, Kutxabank та ING з картками, випущеними російськими кредитними організаціями, що потрапили під санкції.
У Euronet підтвердили, що обмеження стосуються карток від банків росії та білорусії.
Платіжна система UnionPay стала популярною серед російських власників карток після припинення роботи Visa і Mastercard в росії.
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