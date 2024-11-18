Банківські перекази в Іспанії: що зміниться у 2025 році — Finance.ua

Банківські перекази в Іспанії: що зміниться у 2025 році Сьогодні 18:33 — Особисті фінанси

Банківські перекази в Іспанії: що зміниться у 2025 році

З 2025 року в ЄС набуде чинності новий регламент, який зробить банківські перекази швидшими та простішими.

Тепер вони виконуватимуться за 10 секунд і без додаткових комісій.

Про це пишуть ЗМІ Іспанії.

На сьогодні перекази між рахунками зазвичай тривають до однієї доби, а за миттєві послуги банки стягують плату.

Нові правила

Нові правила дозволять зробити такі операції стандартом, подібним до системи Bizum, яка вже популярна в Іспанії.

Нововведення покликане не лише спростити доступ до швидких фінансових операцій, а й забороняє банкам стягувати додаткову плату за миттєві перекази понад чинні тарифи.

найвищий рівень бідності в Іспанії спостерігається в деяких автономних спільнотах. Це такі автономії: Мурсія, Канарські острови, Естремадура, Валенсія, Кастилія-Ла-Манча та Андалусія. Раніше ми писали що, згідно зі звітом про бідність за 2024 рік,в Іспанії спостерігається в деяких автономних спільнотах. Це такі автономії: Мурсія, Канарські острови, Естремадура, Валенсія, Кастилія-Ла-Манча та Андалусія.

Нагадаємо , за останній місяць кількість українців, які знайшли прихисток у ЄС, зросла, і найбільше абсолютне зростання зафіксоване саме в Іспанії — +3 170 осіб. Це свідчить про те, що Іспанія продовжує залишатися одним із ключових напрямків для українських громадян, які потребують підтримки та захисту.

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