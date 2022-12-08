Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки на рівні 25% — Finance.ua

Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки на рівні 25% Сьогодні 12:22 — Кредит&Депозит

Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки на рівні 25%

Національний банк України (НБУ) знову збереже облікову ставку на рівні 25% на засіданні 8 грудня, прогнозує більшість банкірів, опитаних агентством «Інтерфакс-Україна» в середу.

«Упевнений, що Нацбанк 8 грудня ухвалить рішення зберегти облікову ставку на поточному рівні 25%, оскільки немає підстав ні для її підвищення, ні для зниження. За підсумками жовтня інфляція дещо прискорилася, але залишається в межах прогнозної траєкторії НБУ. В будь-якому разі прямого впливу на інфляційні процеси рівень облікової ставки зараз не має», — сказав голова правління Юнекс Банк у Іван Світек.

За його словами, здебільшого зростання споживчих цін провокується через логістичні обмеження і руйнування виробничих об’єктів. Отже, подальше збільшення облікової ставки не зможе істотно вплинути на інфляцію.

«З іншого боку, і до зниження ставки в поточних умовах НБУ навряд чи вдасться. Ефект монетарної трансмісії, на який розраховував регулятор, підвищуючи ставку до поточного рівня, ще не вичерпаний», — додав він.

Світек зазначив, що підвищення ставок за вкладами фізичних осіб триває і дещо прискорилося в грудні через перегляд дохідності вкладів великими гравцями, проте зараз для досягнення поставленої регулятором мети немає сенсу знижувати облікову ставку цього місяця.

Збереження облікової ставки на рівні 25% прогнозує також аналітик стратегічного розвитку банку «Південний» Костянтин Хведчук.

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«Доки інфляція продовжує наближатися до 30% р/р, а інфляційні очікування утримуються на високому рівні, для НБУ необхідно забезпечити зіставну вартість гривневих ресурсів в економіці. Тому прийматимуться рішення для прискорення перенесення попередньої зміни облікової ставки на ринкові ставки, наприклад, підвищення нормативів обов’язкових резервів або випуск термінових депозитних сертифікатів», — зазначив він.

Його думку поділяє начальник аналітичного відділу Sense Bank Олексій Блінов, який також очікує збереження облікової ставки на поточному рівні.

Той самий прогноз висловив і директор департаменту ризик-менеджменту Акордбанк у Микола Войтків.

«Ми не очікуємо зміни облікової ставки, оскільки не сталося істотних змін у макросередовищі за останній місяць. Є стабілізація за курсом, при цьому інфляційні очікування залишаються високими», — зазначив він.

Він додав, що, водночас, імовірно, регулятор зменшить процентні ставки за депозитними сертифікатами (зараз 23% річних) і їх терміновість з метою стимулювання вкладення банками коштів в ОВДП.

«Облікова ставка залишиться без змін у середньостроковій перспективі. По-перше, немає передумов до її перегляду, оскільки рівень інфляції залишається високим. По-друге, НБУ дав орієнтир, що не переглядатиме її до першого кварталу 2024 року», — зазначив голова ОТП Банк у Володимир Мудрий.

У свою чергу заступник голови правління банку «Кредит Дніпро» Оксана Шведа нагадала, що до сфери завдань монетарного комітету належить не лише облікова ставка, а й рішення щодо стимуляції роботи монетарних інструментів для досягнення мети. Тому, за її словами, є імовірність, що НБУ на засіданні 8 грудня оголосить про рішення стосовно норми обов’язкового резервування, яка включатиме поточні або термінові рахунки в усіх валютах.

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