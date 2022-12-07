Поруч із Пакистаном. Україна 19-та у світі за темпами інфляції (інфографіка) — Finance.ua

Поруч із Пакистаном. Україна 19-та у світі за темпами інфляції (інфографіка) Сьогодні 21:05 — Казна та Політика

Поруч із Пакистаном. Україна 19-та у світі за темпами інфляції (інфографіка)

Україна ділить із Пакистаном 19-те місце серед країн із найвищими темпами інфляції у 2022 році.

Як повідомляє портал «Мінфін», про це йдеться у дослідженні Elements, що базується на даних Trading Economics.

Зазначається, що у 2022 році інфляція зросте майже скрізь. Геополітична напруженість спричиняє високі витрати на енергоносії, а збої в постачанні також спотворюють споживчі ціни. Кінцевим результатом є те, що майже половина країн світу спостерігають двозначні показники інфляції або навіть вище.

Лідерами за темпами інфляції є Зімбабве (269% у річному обчисленні на жовтень 2022 року), Ліван (162%) та Венесуела (156%).

Інфографіка: elements.visualcapitalist.com

Через війну в Україні енергетична інфляція підвищує вартість життя в усьому світі.

З жовтня 2020 року індекс світових цін на енергоносії, що складається з сирої нафти, природного газу, вугілля та пропану, різко зріс.

Інфографіка: elements.visualcapitalist.com

Порівняно із середніми показниками 2021 року ціни на природний газ в Європі зросли в шість разів. Реальні європейські ціни на електроенергію для домогосподарств зросли на 78%, а ціни на газ зросли ще більше, на 144% порівняно із середніми показниками за 20 років.

З посиленням цінового тиску 33 центральні банки з 38, що відстежуються Банком міжнародних розрахунків, цього року підвищили відсоткові ставки. Ці скоординовані підвищення є найбільшими за два десятиліття і знаменують кінець епохи вкрай низьких відсоткових ставок, зазначають автори дослідження.

2023 року центральні банки можуть продовжити політику підвищення ставок, оскільки інфляція залишається рекордно високою.

Інфографіка: elements.visualcapitalist.com

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