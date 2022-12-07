Поруч із Пакистаном. Україна 19-та у світі за темпами інфляції (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Поруч із Пакистаном. Україна 19-та у світі за темпами інфляції (інфографіка)

Казна та Політика
24
Поруч із Пакистаном. Україна 19-та у світі за темпами інфляції (інфографіка)
Поруч із Пакистаном. Україна 19-та у світі за темпами інфляції (інфографіка)
Україна ділить із Пакистаном 19-те місце серед країн із найвищими темпами інфляції у 2022 році.
Як повідомляє портал «Мінфін», про це йдеться у дослідженні Elements, що базується на даних Trading Economics.
Зазначається, що у 2022 році інфляція зросте майже скрізь. Геополітична напруженість спричиняє високі витрати на енергоносії, а збої в постачанні також спотворюють споживчі ціни. Кінцевим результатом є те, що майже половина країн світу спостерігають двозначні показники інфляції або навіть вище.
Лідерами за темпами інфляції є Зімбабве (269% у річному обчисленні на жовтень 2022 року), Ліван (162%) та Венесуела (156%).
Інфографіка: elements.visualcapitalist.com
Інфографіка: elements.visualcapitalist.com
Через війну в Україні енергетична інфляція підвищує вартість життя в усьому світі.
З жовтня 2020 року індекс світових цін на енергоносії, що складається з сирої нафти, природного газу, вугілля та пропану, різко зріс.
Інфографіка: elements.visualcapitalist.com
Інфографіка: elements.visualcapitalist.com
Порівняно із середніми показниками 2021 року ціни на природний газ в Європі зросли в шість разів. Реальні європейські ціни на електроенергію для домогосподарств зросли на 78%, а ціни на газ зросли ще більше, на 144% порівняно із середніми показниками за 20 років.
З посиленням цінового тиску 33 центральні банки з 38, що відстежуються Банком міжнародних розрахунків, цього року підвищили відсоткові ставки. Ці скоординовані підвищення є найбільшими за два десятиліття і знаменують кінець епохи вкрай низьких відсоткових ставок, зазначають автори дослідження.
2023 року центральні банки можуть продовжити політику підвищення ставок, оскільки інфляція залишається рекордно високою.
Інфографіка: elements.visualcapitalist.com
Інфографіка: elements.visualcapitalist.com

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Мінфін.com.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.