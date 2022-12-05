Банк Ради Європи збільшив капітал для допомоги у зв’язку з війною в Україні — Finance.ua
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Банк Ради Європи збільшив капітал для допомоги у зв’язку з війною в Україні

Фондовий ринок
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Уряди країн-акціонерів Банку розвитку Ради Європи погодилися збільшити його капітал, оскільки він збільшує кредитування, щоб допомогти членам впоратися з кризою, створеною війною в Україні.
Про це повідомляє Reuters.
Багатосторонній кредитор, що базується в Парижі, був заснований в 1956 році для допомоги у фінансуванні переселення біженців і переміщених осіб після Другої світової війни.
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Маючи 30 мільярдів євро активів, він надає кредити урядам країн-членів для фінансування соціальних інвестицій, таких як школи, лікарні та державне житло.
Приділяючи особливу увагу допомозі своїм 42 країнам-членам впоратися з потоками мігрантів, банк вже надав цього року 1,3 мільярда євро кредитів, щоб допомогти країнам-сусідам України впоратися з припливом біженців через війну.
«Це майже третина нашого обсягу кредитування на 2022 рік, що свідчить про здатність банку швидко реагувати на надзвичайні ситуації», — сказав голова банку Карло Монтічеллі.
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Збільшення капіталу було необхідним для підтримання кредитування основної діяльності протягом наступних років, а також в очікуванні нових проєктів в Україні після завершення переговорів щодо її членства в банку.
Тому уряди акціонерів погодилися збільшити капітальну базу банку на 4,25 мільярда євро, включаючи 1,2 мільярда євро додаткового капіталу.
Члени-засновники — Франція, Німеччина та Італія — є найбільшими акціонерами банку, які разом володіють 51% акцій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Європейська правда
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