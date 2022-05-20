Банк "Кредит Дніпро" Ярославського просить НБУ погодити купівлю ним PINBank — Finance.ua

Банк "Кредит Дніпро" Ярославського просить НБУ погодити купівлю ним PINBank

Національний банк України отримав від банку «Кредит Дніпро» пакет документів на придбання Першого інвестиційного банку (PINbank).

Про це повідомляє з посиланням на прес-службу регулятора агентство «Інтерфакс-Україна».

Зазначається, що, незважаючи на зупинення термінів розгляду пакетів документів, НБУ продовжує їх розгляд, наскільки він можливий в поточних умовах для забезпечення безперервності ліцензійних та реєстраційних процесів.

Нагадаємо, що 23 листопада 2021 року Антимонопольний комітет відкрив справу про концентрацію у вигляді придбання банком «Кредит Дніпро» частки понад 50% у Першому інвестбанку.

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За даними Нацбанку на 25 червня 2021 року, 88,89% PINbank безпосередньо володів росіянин Євгеній Гінер. Крім того, 9,51% акцій опосередковано належали через юрфірму «Укрправо» мешканцю Рівненської області Олександру Шандруку.

У свою чергу, банк «Кредит Дніпро» на 100% безпосередньо належить бізнесмену Олександру Ярославському. За даними НБУ, на 1 березня 2022 року за розміром загальних активів (26,538 млрд грн) «Кредит Дніпро» посідав 24-е місце серед 69 діючих банків, а PINbank — 42-е місце (3,608 млрд грн).

Нагадаємо також, що 18 листопада АМКУ дозволив Ярославському стати мажоритарним акціонером страхової компанії «Оранта» На кінець 2020 року він мав лише 9,8%, але протягом 2021 року бізнесмен скупив частки інших акціонерів, наростивши свою до 49,9%.

Наприкінці грудня стало відомо, що Ярославський, отримавши дозвіл від АМКУ, викупив частку в 20,3%, що належала БТА Банку, сконцентрувавши загалом понад 72% акцій «Оранти». При цьому зазначимо, що бізнес-групі DCH Ярославського на сьогоднішній день також належить СК «ІНГО».

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