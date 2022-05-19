НБУ назвав збиткові банки за перший квартал 2022 року (список) — Finance.ua

НБУ назвав збиткові банки за перший квартал 2022 року (список)

Вчора 10:00

НБУ назвав збиткові банки за перший квартал 2022 року (список)

За перший квартал 2022 року збитковими були 25 банків. Про це йдеться в даних НБУ.

За даними Нацбанку, станом на 1 квітня 2022 року найбільш збитковим серед державних банків був Укрексімбанк. Збитки банку в першому кварталі 2022 року становили 2,019 млрд грн.

У групі банків з іноземним капіталом найбільші збитки отримав ОТП Банк — 834,5 млн грн.

Серед банків із приватним капіталом — Мегабанк — 196,091 млн грн.

Банк Збитки Укрексімбанк -2,019 млрд грн Укргазбанк -1,408 млрд грн ОТП Банк -834,55 млн грн Прокредит Банк -760,514 млн грн Мегабанк -196,091 млн грн Райффайзен Банк -128,97 млн грн УкрСиббанк -118,63 млн грн Універсал Банк -109,617 Кредит Європа Банк -101,878 млн грн Сітібанк -91,64 млн грн Індустріалбанк -56,984 млн грн Правес Банк -53,328 млн грн ІНГ Банк Україна -48,623 млн грн Банк Альянс -15,903 млн грн МІБ -14,310 млн грн Юнекс Банк -13,962 млн грн БТА Банк -12,106 млн грн Альпарі Банк -6,07 млн грн Банк Глобус -5,576 млн грн Полтава-Банк -4,893 млн грн Піреус Банк -4,786 млн грн Перший інвестиційний банк -3,233 млн грн Траст-капітал -1,020 млн грн УБРР -803 тысяч грн Скай Банк -189 тысяч грн

Нагадаємо, у I кварталі банківський сектор уперше з 2017 року отримав загальні збитки. Фінансовий результат системи склав −0,16 млрд грн через збитки у березні в розмірі 10,1 млрд грн.

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