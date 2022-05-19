НБУ назвав збиткові банки за перший квартал 2022 року (список) — Finance.ua

НБУ назвав збиткові банки за перший квартал 2022 року (список)
НБУ назвав збиткові банки за перший квартал 2022 року (список)
За перший квартал 2022 року збитковими були 25 банків. Про це йдеться в даних НБУ.
За даними Нацбанку, станом на 1 квітня 2022 року найбільш збитковим серед державних банків був Укрексімбанк. Збитки банку в першому кварталі 2022 року становили 2,019 млрд грн.
У групі банків з іноземним капіталом найбільші збитки отримав ОТП Банк — 834,5 млн грн.
Серед банків із приватним капіталом — Мегабанк — 196,091 млн грн.
|Банк
|Збитки
|Укрексімбанк
|-2,019 млрд грн
|Укргазбанк
|-1,408 млрд грн
|ОТП Банк
|-834,55 млн грн
|Прокредит Банк
|-760,514 млн грн
|Мегабанк
|-196,091 млн грн
|Райффайзен Банк
|-128,97 млн грн
|УкрСиббанк
|-118,63 млн грн
|Універсал Банк
|-109,617
|Кредит Європа Банк
|-101,878 млн грн
|Сітібанк
|-91,64 млн грн
|Індустріалбанк
|-56,984 млн грн
|Правес Банк
|-53,328 млн грн
|ІНГ Банк Україна
|-48,623 млн грн
|Банк Альянс
|-15,903 млн грн
|МІБ
|-14,310 млн грн
|Юнекс Банк
|-13,962 млн грн
|БТА Банк
|-12,106 млн грн
|Альпарі Банк
|-6,07 млн грн
|Банк Глобус
|-5,576 млн грн
|Полтава-Банк
|-4,893 млн грн
|Піреус Банк
|-4,786 млн грн
|Перший інвестиційний банк
|-3,233 млн грн
|Траст-капітал
|-1,020 млн грн
|УБРР
|-803 тысяч грн
|Скай Банк
|-189 тысяч грн
Нагадаємо, у I кварталі банківський сектор уперше з 2017 року отримав загальні збитки. Фінансовий результат системи склав −0,16 млрд грн через збитки у березні в розмірі 10,1 млрд грн.
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