НБУ назвав збиткові банки за перший квартал 2022 року (список) — Finance.ua
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НБУ назвав збиткові банки за перший квартал 2022 року (список)

Вчора 10:00
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НБУ назвав збиткові банки за перший квартал 2022 року (список)НБУ назвав збиткові банки за перший квартал 2022 року (список)
За перший квартал 2022 року збитковими були 25 банків. Про це йдеться в даних НБУ.
За даними Нацбанку, станом на 1 квітня 2022 року найбільш збитковим серед державних банків був Укрексімбанк. Збитки банку в першому кварталі 2022 року становили 2,019 млрд грн.
У групі банків з іноземним капіталом найбільші збитки отримав ОТП Банк — 834,5 млн грн.
Серед банків із приватним капіталом — Мегабанк — 196,091 млн грн.
Банк Збитки
Укрексімбанк -2,019 млрд грн
Укргазбанк -1,408 млрд грн
ОТП Банк -834,55 млн грн
Прокредит Банк -760,514 млн грн
Мегабанк -196,091 млн грн
Райффайзен Банк -128,97 млн грн
УкрСиббанк -118,63 млн грн
Універсал Банк -109,617
Кредит Європа Банк -101,878 млн грн
Сітібанк -91,64 млн грн
Індустріалбанк -56,984 млн грн
Правес Банк -53,328 млн грн
ІНГ Банк Україна -48,623 млн грн
Банк Альянс -15,903 млн грн
МІБ -14,310 млн грн
Юнекс Банк -13,962 млн грн
БТА Банк -12,106 млн грн
Альпарі Банк -6,07 млн грн
Банк Глобус -5,576 млн грн
Полтава-Банк -4,893 млн грн
Піреус Банк -4,786 млн грн
Перший інвестиційний банк -3,233 млн грн
Траст-капітал -1,020 млн грн
УБРР -803 тысяч грн
Скай Банк -189 тысяч грн
Нагадаємо, у I кварталі банківський сектор уперше з 2017 року отримав загальні збитки. Фінансовий результат системи склав −0,16 млрд грн через збитки у березні в розмірі 10,1 млрд грн.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин на картуу цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами: Мінфін.com.ua
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