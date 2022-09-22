Банк Англії всьоме поспіль підвищив ставку — Finance.ua

Банк Англії всьоме поспіль підвищив ставку Вчора 16:47 — Кредит&Депозит

Банк Англії всьоме поспіль підвищив ставку

Банк Англії прийняв рішення підвищити базову процентну ставку на 50 базисних пунктів до 2,25% з 1,75% річних, як і очікувала більшість аналітиків.

Про це повідомляє Trading Economics

Це стало сьомим поспіль підвищенням ставки, підвищивши вартість запозичень до найвищого рівня з 2008 року.

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Також Центробанк одноголосно проголосував за скорочення запасів придбаного уряду Великобританії облігацій, профінансованих за рахунок випуску резервів центрального банку, на 80 мільярдів фунтів стерлінгів протягом наступного року.

П’ять членів Комітету з грошово-кредитної політики (Monetary Policy Committee, MPC) проголосували за підвищення на 0,5 п.п., тоді як троє проголосували за більш високе зростання на 0,75 п.п., на яке очікували деякі аналітики, а один член проголосував за підвищення на 0,25 п.п.

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Економічна Правда За матеріалами:

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