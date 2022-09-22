ФРС США підвищила ставку ще на 75 базисних пунктів — Finance.ua
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ФРС США підвищила ставку ще на 75 базисних пунктів

Кредит&Депозит
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ФРС США підвищила ставку ще на 75 базисних пунктів
ФРС США підвищила ставку ще на 75 базисних пунктів
Федеральна резервна система США (ФРС) підвищила ключову ставку на 0,75 в.п. до 3-3,25%. Це вже третє поспіль підвищення ставки із таким кроком.
Таке рішення ухвалили на засіданні 21 вересня, повідомляється на сайті регулятора.
«Останні показники вказують на помірне зростання витрат і виробництва. За останні місяці кількість робочих місць значно зросла, а рівень безробіття залишився низьким. Інфляція залишається високою, що відображає дисбаланс попиту та пропозиції, пов’язаний з пандемією, вищими цінами на продовольство та енергію, а також ширшим ціновим тиском», — йдеться у заяві ФРС.
Американський регулятор також підкреслює, що війна росії проти України «спричиняє величезні людські та економічні труднощі».
«Війна та пов’язані з нею події створюють додатковий тиск на інфляцію та негативно впливають на світову економічну діяльність. ФРС дуже уважно ставиться до інфляційних ризиків», — підкреслили у ФРС.
ФРС також заявила, що прагне досягти максимального рівня зайнятості та інфляції на рівні 2 відсотків у довгостроковій перспективі.
На підтримку цих цілей регулятор вирішив підвищити ключову ставку до рівня 3-3,25%.
У ФРС вважають, що поточне підвищення буде доцільним.
«Крім того, регулятор продовжуватиме скорочувати свої запаси цінних паперів казначейства та боргових зобов’язань агентств і цінних паперів, забезпечених іпотечним забезпеченням агентств», — йдеться у заяві.
Окремо наголошується, що ФРС «рішуче прагне повернути інфляцію до цільового рівня в 2 відсотки».
ФРС буде готове скоригувати позицію щодо грошово-кредитної політики, якщо виникнуть ризики, які можуть перешкодити досягненню цілей. Оцінки ФРС враховуватимуть широкий спектр інформації, включаючи інформацію про охорону здоров’я, умови ринку праці, інфляційний тиск та інфляційні очікування, а також фінансові та міжнародні події, резюмували в регуляторі.
«Ми неухильно прагнемо зниження інфляції. Ми, як і раніше, вважаємо інфляційні ризики перекошеними у бік підвищення. Нам, мабуть, буде потрібна обмежувальна політика протягом деякого часу. ФРС США проводить третє поспіль велике підвищення ставки та бачить більше підвищення в майбутньому. Темпи підвищення ставки будуть визначатися даними та перспективами. Наша основа — цінова стабільність», — заявив очільник ФРС Джером Пауелл.
Рішення стало досить очікуваним, раніше підвищення ставки на 75 б.п. очікували аналітики.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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