Банк Англії вчотирнадцяте поспіль підвищив облікову ставку — Finance.ua

Банк Англії вчотирнадцяте поспіль підвищив облікову ставку Сьогодні 12:47 — Кредит&Депозит

Банк Англії вчотирнадцяте поспіль підвищив облікову ставку

Банк Англії підвищив облікову ставку на 25 базисних пунктів, до 5,25%, на засіданні в серпні 2023 року, що стало 14-м підвищенням поспіль і призвело до того, що загальна сума запозичень досягла нових максимумів 2008 року, оскільки центральний банк продовжує боротися з високою інфляцією.

Про це повідомляє Trading Economics

Комітет з монетарної політики проголосував 6−3 за підвищення ставки на чверть відсоткового пункту, при цьому двоє членів комітету віддали перевагу другому поспіль підвищенню на 50 б. п., а один проголосував за те, щоб залишити ставку без змін.

Члени комітету зазначили, що з огляду на значне підвищення процентних ставок із початку циклу посилення монетарної політики, поточна монетарна політика є обмежувальною.

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Однак вони також додали, що забезпечать достатню обмеженість облікової ставки протягом достатньо тривалого часу для стійкого повернення інфляції до мети 2% у середньостроковій перспективі.

Водночас центральний банк очікує, що інфляція значно знизиться — до 5% до кінця року, що буде швидше, ніж він очікував у травні, і повернеться до мети 2% у ІІ кварталі 2025 року.

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