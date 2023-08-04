Банк Англії вчотирнадцяте поспіль підвищив облікову ставку — Finance.ua
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Банк Англії вчотирнадцяте поспіль підвищив облікову ставку

Кредит&Депозит
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Банк Англії вчотирнадцяте поспіль підвищив облікову ставку
Банк Англії вчотирнадцяте поспіль підвищив облікову ставку
Банк Англії підвищив облікову ставку на 25 базисних пунктів, до 5,25%, на засіданні в серпні 2023 року, що стало 14-м підвищенням поспіль і призвело до того, що загальна сума запозичень досягла нових максимумів 2008 року, оскільки центральний банк продовжує боротися з високою інфляцією.
Про це повідомляє Trading Economics.
Комітет з монетарної політики проголосував 6−3 за підвищення ставки на чверть відсоткового пункту, при цьому двоє членів комітету віддали перевагу другому поспіль підвищенню на 50 б. п., а один проголосував за те, щоб залишити ставку без змін.
Члени комітету зазначили, що з огляду на значне підвищення процентних ставок із початку циклу посилення монетарної політики, поточна монетарна політика є обмежувальною.
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Однак вони також додали, що забезпечать достатню обмеженість облікової ставки протягом достатньо тривалого часу для стійкого повернення інфляції до мети 2% у середньостроковій перспективі.
Водночас центральний банк очікує, що інфляція значно знизиться — до 5% до кінця року, що буде швидше, ніж він очікував у травні, і повернеться до мети 2% у ІІ кварталі 2025 року.
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