Банк Англії підвищив облікову ставку, очікує рецесії — Finance.ua

Банк Англії підвищив облікову ставку, очікує рецесії Вчора 16:12 — Кредит&Депозит

Банк Англії підвищив облікову ставку, очікує рецесії

Центробанк Британії підвищив облікову ставку на 50 базисних пунктів до 1,75% і здійснив найбільший стрибок у ставці з 1995 року — регулятор очікує, що наприкінці року країна увійде в рецесію.

Про це повідомляє пресслужба Банку Англії.

За таке рішення проголосували 8 з 9 членів Комітету з монетарної політики. Передумовами до такого рішення є інфляційний тиск у Британії та решті Європи, який значно посилився з попереднього засідання Комітету.

Внаслідок зростання роздрібних цін на енергоносії, посилюватиметься падіння реальних доходів домогосподарств та ще більше зростатиме інфляція в країні в короткостроковій перспективі.

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Банк Англії очікує, що інфляція випередить травневий прогноз і зросте з 9,4% у червні до понад 13% у 4 кварталі 2022 року та залишатиметься на дуже високому рівні протягом більшої частини 2023 року, перш ніж впасти до цільового значення 2% через два роки.

Також сповільнюється зростання ВВП Сполученого Королівства. Зростання цін на газ призвело до чергового значного погіршення перспектив діяльності у Сполученому Королівстві та решті Європи. За прогнозами, Британія ввійде в рецесію з четвертого кварталу цього року. Прогнозується, що реальний дохід домогосподарства після оподаткування різко впаде у 2022 та 2023 роках, а споживання скоротиться.

Центробанк сигналізує, що готовий за необхідності «діяти рішуче» у відповідь на ознаки більш стійкого інфляційного тиску.

Крім того, Банк Англії планує розпочати продаж держоблігацій невдовзі після свого наступного засідання у вересні, за умови належних економічних та ринкових умов.

Довідка Finance.ua:

Банк Англії на попередньому засіданні оголосив про підвищення ключової ставки з 0,75% до 1% — це максимальний рівень за 13 років. Регулятор був першим з великих центробанків, які розпочали цикл підвищення ставки у відповідь на дедалі швидшу інфляцію у світі;

згодом до нього приєдналися Європейський центробанк та Федрезерв США.

Економічна Правда За матеріалами:

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