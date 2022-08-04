Банк Англії підвищив облікову ставку, очікує рецесії — Finance.ua
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Банк Англії підвищив облікову ставку, очікує рецесії

Кредит&Депозит
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Банк Англії підвищив облікову ставку, очікує рецесії
Банк Англії підвищив облікову ставку, очікує рецесії
Центробанк Британії підвищив облікову ставку на 50 базисних пунктів до 1,75% і здійснив найбільший стрибок у ставці з 1995 року — регулятор очікує, що наприкінці року країна увійде в рецесію.
Про це повідомляє пресслужба Банку Англії.
За таке рішення проголосували 8 з 9 членів Комітету з монетарної політики. Передумовами до такого рішення є інфляційний тиск у Британії та решті Європи, який значно посилився з попереднього засідання Комітету.
Внаслідок зростання роздрібних цін на енергоносії, посилюватиметься падіння реальних доходів домогосподарств та ще більше зростатиме інфляція в країні в короткостроковій перспективі.
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Банк Англії очікує, що інфляція випередить травневий прогноз і зросте з 9,4% у червні до понад 13% у 4 кварталі 2022 року та залишатиметься на дуже високому рівні протягом більшої частини 2023 року, перш ніж впасти до цільового значення 2% через два роки.
Також сповільнюється зростання ВВП Сполученого Королівства. Зростання цін на газ призвело до чергового значного погіршення перспектив діяльності у Сполученому Королівстві та решті Європи. За прогнозами, Британія ввійде в рецесію з четвертого кварталу цього року. Прогнозується, що реальний дохід домогосподарства після оподаткування різко впаде у 2022 та 2023 роках, а споживання скоротиться.
Центробанк сигналізує, що готовий за необхідності «діяти рішуче» у відповідь на ознаки більш стійкого інфляційного тиску.
Крім того, Банк Англії планує розпочати продаж держоблігацій невдовзі після свого наступного засідання у вересні, за умови належних економічних та ринкових умов.

Довідка Finance.ua:

  • Банк Англії на попередньому засіданні оголосив про підвищення ключової ставки з 0,75% до 1% — це максимальний рівень за 13 років. Регулятор був першим з великих центробанків, які розпочали цикл підвищення ставки у відповідь на дедалі швидшу інфляцію у світі;
  • згодом до нього приєдналися Європейський центробанк та Федрезерв США.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном

За матеріалами:
Економічна Правда
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