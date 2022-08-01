Великобританія ввела новий метод контролю за майном російських олігархів — Finance.ua
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Великобританія ввела новий метод контролю за майном російських олігархів

Фондовий ринок
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Великобританія ввела новий метод контролю за майном російських олігархів
Великобританія ввела новий метод контролю за майном російських олігархів
Великобританія вимагатиме від іноземних компаній, що володіють британською власністю, ідентифікувати їх справжніх власників в офіційному реєстрі. Цей крок спрямований на відмивання незаконних коштів російськими олігархами.
Формування реєстру іноземних організацій є частиною закону про економічні злочини, прийнятого цього року з метою зупинити потік незаконних російських грошей до Лондона після вторгнення рф в Україну.
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Він повинен перешкодити російським олігархам і чиновникам ховатися за секретними ланцюжками підставних компаній, і підтримувати зусилля уряду з викорінення російських олігархів.
Іноземні організації, які вже володіють землею у Великобританії, матимуть шість місяців, щоб виконати вимоги, ідентифікуючи свого бенефіціара. Реєстр буде поширюватися на нерухомість, куплену з січня 1999 року в Англії та Уельсі і з грудня 2014 року в Шотландії.
Ті, хто не дотримується нових правил, можуть зіткнутися з санкціями, включаючи штрафи в розмірі до 2500 фунтів стерлінгів на день, або ув’язнення терміном до п’яти років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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