Мін'юст США просить ширших повноважень для арешту активів російських олігархів на користь України — Finance.ua

Мін'юст США просить ширших повноважень для арешту активів російських олігархів на користь України Вчора 16:16 — Світ

Мін'юст США просить ширших повноважень для арешту активів російських олігархів на користь України

Міністерство юстиції домагається від Конгресу ширших повноважень для арешту активів російських олігархів як засіб тиску на москву.

Про це заявив один із провідних прокурорів міністерства, інформує «Голос Америки».

У своїх свідченнях Судовому комітету Сенату Ендрю Адамс, який очолює цільову групу KleptoCapture Міністерства юстиції з відстеження активів, заявив, що Конгрес має дозволити прокурорам конфіскувати активи, використані для обходу санкцій, а не лише прибутки від обходу санкцій.

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Адамс також сказав, що термін давності щодо деяких фінансових злочинів — таких як відмивання грошей — має бути подвоєний до 10 років, щоб дати прокурорам «час простежити за грошима».

Показання Адамса пролунали в той момент, коли Конгрес розглядає законодавство, яке дозволяє спрямувати доходи від конфіскованих російських активів на допомогу народу України.

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Цільову групу було створено у березні, щоб розширити можливості США щодо покарання багатих росіян, яких Вашингтон звинувачує у тому, що вони дозволили президенту росії володимиру путіну розв’язати агресивну війну в Україні.

З того часу прокурори отримали ордери на арешт двох яхт, які належать росіянам, що потрапили під санкції, і літаків, що належать мільярдеру Роману Абрамовичу, а також інших активів.

Перед тим, як ці активи можуть бути ліквідовані, прокурори повинні отримати ордер на безповоротну конфіскацію, що часто відбувається під час тривалих судових розглядів.

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