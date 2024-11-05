Багатомільйонні технології в обхід санкцій: компанію із США підловили на експорті до росії — Finance.ua

Багатомільйонні технології в обхід санкцій: компанію із США підловили на експорті до росії Сьогодні 19:32 — Фондовий ринок

Американську компанію Eleview International Inc. і двох її керівників звинувачують у експорті американських технологій до росії в обхід санкцій, повідомила пресслужба Мін’юсту США. Уточнюється, що з березня 2022 року до червня 2023-го фірма направляла американські товари та технології до росії через Казахстан, Туреччину та Фінляндію.

Йдеться про мільйони доларів, пише Deutsche Welle.

«Керівники компанії постали 4 листопада перед федеральним судом Східного округу цього штату, де їх звинувачують у змові з метою порушення законодавства з експортного контролю», — йдеться у пубілкації.

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За словами помічника з національної безпеки міністра юстиції США Метта Олсена, підозрювані, чиє громадянство не вказано, «застосовували три схеми ухилення, щоб обійти експортні обмеження, накладені на росію».

За версією обвинувачення, з березня 2022 року до червня 2023-го Eleview направляла американські товари та технології до росії через Казахстан, Туреччину та Фінляндію. Клієнти в країні-агресорці замовляли через інтернет продукцію у американських ретейлерів та відправляли її на склад компанії у Вірджинії. Як стверджується в обвинувальному висновку, фірма навмисно вводила в оману владу та експедиторські компанії, повідомляючи про те, що кінцеві користувачі не в росії, а в інших країнах.

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Так, через Туреччину обвинувачені експортували телекомунікаційне обладнання на суму близько $1,48 млн, «знаючи, що воно призначалося для російської телекомунікаційної компанії», яка співпрацювала з російськими спецслужбами, стверджують у Мін’юсті США.

Через Фінляндію Eleview направила в росію продукцію приблизно на $3,45 млн, вона може бути використана у виробництві безпілотників. Через Казахстан компанія експортувала до рф товари подвійного призначення у сумі $1,47 млн. Обвинуваченим загрожує ув’язнення до 20 років.

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