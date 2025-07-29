Український виробник представив вантажопасажирський автобус для комунальників (Фото) — Finance.ua

Український виробник представив вантажопасажирський автобус для комунальників (Фото) Сьогодні 04:07 — Фондовий ринок

Український виробник представив вантажопасажирський автобус для комунальників (Фото)

Завод спецтехніки «Техкомплект» виготовив новий спеціалізований вантажопасажирський мікроавтобус ВП-5 на базі JAC Sunray. Автобус виготовили на замовлення комунальників Київщини. Про це повідомляє пресслужба виробника.

Модель призначена для транспортування бригади 5−6 працівників.

«Трансформація вантажопасажирської автотехніки JAC виконана разом з партнерами», — йдеться у повідомленні.

JAC Sunray — це сучасний вантажний фургон, дизайн якого розроблено в Італії, натомість оздоблення салону та панель приладів створено в Японії. Модель комплектується 152-сильним дизельним двигуном та 6-ступінчастою МКПП. JAC Sunray випускається з 2011 року і зовні дуже нагадує Mercedes-Benz Sprinter попередньої генерації. Є навіть повністю електричний фургон JAC Sanray EV. Влітку 2018 року уряд КНР передав Україні 50 автомобілів швидкої допомоги з відповідним обладнанням на базі даної моделі.

В Україні ціни на фургон JAC Sunray стартують від 1,4 млн грн.

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