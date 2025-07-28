Apple оновила систему вікових рейтингів App Store — Finance.ua

Apple оновила систему вікових рейтингів App Store Вчора 22:32 — Фондовий ринок

Apple змінила підхід до маркування контенту в App Store: компанія додала нові вікові рейтинги та переглянула вимоги до розробників щодо чутливого контенту. Це має посилити захист дітей і підлітків, а також зробити систему рекомендацій точнішою.

Apple розширила систему рейтингів, ввівши категорії 13+, 16+ і 18+ замість колишніх 12+ та 17+. Про це повідомляє TechCrunch . Компанія також оновила вимоги до розробників. Тепер їм потрібно відповідати на нові запитання про чутливі теми, функції додатків і методи контролю.

Згідно з оновленням, Apple автоматично перерозподілила всі додатки та ігри в App Store відповідно до нової градації. Вона вже діє в бета-версіях iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, tvOS 26, visionOS 26 і watchOS 26. Загальнодоступний реліз для всіх користувачів очікується у вересні 2025 року.

Що змінилося для розробників

Тепер розробникам потрібно відповідати на додаткові запитання в App Store Connect, зокрема щодо наявності чутливого контенту, медичних тем, ігрових функцій та механік контролю в додатку. На основі цієї інформації Apple автоматично обиратиме рекомендовану вікову категорію, яку розробник зможе переглянути та за потреби змінити.

Також змінився механізм впливу рейтингу на видимість додатків: ті, що мають високі вікові обмеження, не зʼявлятимуться в розділах Today, Games і Apps, якщо на пристрої встановлено обмеження за віком дитини. Це особливо важливо для батьків, які використовують функцію Family Sharing.

Контроль над дитячими акаунтами

У рамках загального посилення дитячої безпеки Apple спростила налаштування акаунтів для дітей. Зокрема, компанія дозволяє батькам легше вказувати вік дитини, а ця інформація передаватиметься розробникам для адаптації контенту. Перші зміни в системі дитячих акаунтів зʼявилися ще в публічній бета-версії iOS 18.4.

Розширена система рейтингів дозволяє точніше позначати рівень контенту, що міститься в додатках, з урахуванням насильства, тем для дорослих або медичних порад. Apple зазначає, що ці нововведення мають забезпечити більшу прозорість та відповідність контенту очікуванням користувачів.

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