Багатоетапні схеми: керівництво ДПС у Полтавській області допомагало бізнесу ухилятися від сплати податків — Finance.ua

Багатоетапні схеми: керівництво ДПС у Полтавській області допомагало бізнесу ухилятися від сплати податків Сьогодні 19:45 — Кримінал

Багатоетапні схеми: керівництво ДПС у Полтавській області допомагало бізнесу ухилятися від сплати податків, Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру організованій злочинній групі, до якої входило керівництво та співробітники Державної податкової служби у Полтавській області.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Встановлено, що посадовці, зловживаючи своїм службовим становищем, створили злочинну організацію та системно реалізовували багатоетапні корупційні схеми, завдяки яким місцеві комерсанти уникали сплати податків.

В одному з епізодів, зловмисники ініціювали позапланову перевірку одного з полтавських підприємств. За її результатами службові особи податкової склали акт, до якого внесли занижену суму сплачених податків.

В подальшому вони надіслали на адресу підприємства податкове повідомлення із заниженою сумою податку на додану вартість, та як наслідок — заниженою сумою штрафних санкцій за його несплату.

Завдяки таким махінаціям підприємство не сплатило до бюджету податків на майже 1,3 млн гривень.

Кожен етап схеми учасники злочинної організації детально обговорювали, переймаючись конспірацією та упередженням дій правоохоронців.

Після викриття злочинної організації двох керівників податкової Полтавщини було звільнено з займаних посад.

Семеро податківців, серед яких двоє колишніх керівників, підозрюються в одержанні неправомірної вигоди, використанні службового становища всупереч інтересам служби, пособництві у складанні неправдивих документів та внесенні неправдивих відомостей до документів. Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 6 років.

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