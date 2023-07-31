Багатоетапні схеми: керівництво ДПС у Полтавській області допомагало бізнесу ухилятися від сплати податків — Finance.ua
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Багатоетапні схеми: керівництво ДПС у Полтавській області допомагало бізнесу ухилятися від сплати податків

Кримінал
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Багатоетапні схеми: керівництво ДПС у Полтавській області допомагало бізнесу ухилятися від сплати податків
Багатоетапні схеми: керівництво ДПС у Полтавській області допомагало бізнесу ухилятися від сплати податків, Фото: dbr.gov.ua
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру організованій злочинній групі, до якої входило керівництво та співробітники Державної податкової служби у Полтавській області.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Встановлено, що посадовці, зловживаючи своїм службовим становищем, створили злочинну організацію та системно реалізовували багатоетапні корупційні схеми, завдяки яким місцеві комерсанти уникали сплати податків.
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В одному з епізодів, зловмисники ініціювали позапланову перевірку одного з полтавських підприємств. За її результатами службові особи податкової склали акт, до якого внесли занижену суму сплачених податків.
В подальшому вони надіслали на адресу підприємства податкове повідомлення із заниженою сумою податку на додану вартість, та як наслідок — заниженою сумою штрафних санкцій за його несплату.
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Завдяки таким махінаціям підприємство не сплатило до бюджету податків на майже 1,3 млн гривень.
Кожен етап схеми учасники злочинної організації детально обговорювали, переймаючись конспірацією та упередженням дій правоохоронців.
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Після викриття злочинної організації двох керівників податкової Полтавщини було звільнено з займаних посад.
Семеро податківців, серед яких двоє колишніх керівників, підозрюються в одержанні неправомірної вигоди, використанні службового становища всупереч інтересам служби, пособництві у складанні неправдивих документів та внесенні неправдивих відомостей до документів. Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 6 років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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