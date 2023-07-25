Привласнення 250 мільйонів: судитимуть ексвласника «Дельта Банку» і його спільників — Finance.ua

Привласнення 250 мільйонів: судитимуть ексвласника «Дельта Банку» і його спільників Сьогодні 09:46 — Фондовий ринок

Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі про привласнення понад 250 млн гривень головою спостережної ради «Дельта Банку» та його спільниками, обвинувальний акт направлений до суду.

Про це повідомила Національна поліція

За даними слідства, колишній власник банківської установи, який обіймав посаду голови спостережної ради, організував злочинну оборудку разом із двома заступниками голови ради директорів та службовою особою банківської установи — за сумісництвом директором товариства.

Протягом 2012−2013 голова спостережної ради надав незаконну вказівку підлеглим видати кредит підконтрольній йому юридичній особі, що необґрунтовано одержала 430 млн гривень, з яких 199 млн гривень так і не повернула.

Уклавши завідомо невигідний договір про відступлення прав вимог за кредитним договором за ціною, суттєво нижчою за реальну вартість, зловмисники заволоділи також коштами сумою близько 29 млн гривень.

Протягом 2014−2015 років за аналогічною злочинною схемою в результаті відступлення заборгованості за кредитним договором на користь підконтрольної юридичної особи службовці банківської установи за пособництва директора підконтрольного товариства привласнили ще 19 млн гривень.

Досудове розслідування згаданого кримінального провадження завершене за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.

Розслідування щодо інших злочинних фактів триває.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2019 року правоохоронці оголосили підозру екскерівництву правління акціонерного товариства «Дельта Банк» у розкраданні 4,4 млрд гривень.

Укрінформ За матеріалами:

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